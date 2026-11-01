Αγγελικούση, Οικονομόπουλος, Σάκκαρη, Τούνη στη λίστα θυμάτων της ΜΚΟ: Πώς το κύκλωμα τσέπωνε δωρεές

Η εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση, ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, η influencer Ιωάννα Τούνη, η παρουσιάστρ...

Η εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση, ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, η influencer Ιωάννα Τούνη, η παρουσιάστρια Μαίρη Συνατσάκη και ο ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάννης, είναι μερικοί μόνο από τους διάσημους που πραγματοποίησαν δωρεές σε ΜΚΟ για παιδιά με βαριές ασθένειες, μέλη της οποίας «έφαγαν» μέρος των χρημάτων.undefinedΠρόκειται για έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιεί έξι συλλήψεις, εξαρθρώνοντας εγκληματική ομάδα που φέρεται να δρούσε με πρόσχημα τη ΜΚΟ. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι μέσω του φιλανθρωπικού σωματείου - ΜΚΟ διέπρατταν κατ' επάγγελμα κακουργηματικές απάτες σε βάρος πολιτών - δωρητών και υπεξαιρέσεις σε βάρος των οικογενειών των παιδιών. Μέρος των παράνομων εσόδων, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 30ης Οκτωβρίου σε πολλές περιοχές της χώρας: από Πειραιά μέχρι Χανιά και Ρόδο. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα. Αφορμή για την έρευνα στάθηκε καταγγελία για τη διαφάνεια λειτουργίας του σωματείου.Η εγκληματική ομάδα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε δύο σκέλη με κοινό κρίκο έναν 37χρονο. Το πρώτο σκέλος δρούσε από τον Οκτώβριο του 2018 με 3 μέλη (σ.σ. 37χρονο, 35χρονη και 32χρονο). Χρησιμοποιούσαν τη ΜΚΟ για να συγκεντρώνουν χρήματα υποτίθεται για παιδιά με καρκίνο και βαριές αναπηρίες. Οι έρανοι γίνονταν χωρίς άδεια. Όπως προέκυψε, μόνο ένα μικρό μέρος κατέληγε στις οικογένειες. Το μεγαλύτερο μέρος το κρατούσαν ο 37χρονος και η 35χρονη.Για να πείθουν τον κόσμο, ανέβαζαν στα social media φωτογραφίες των παιδιών, περιέγραφαν έξοδα νοσηλείας που στην πραγματικότητα κάλυπταν τα ασφαλιστικά ταμεία, «φούσκωναν» τα ποσά και προέβαλαν δωρεές από γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες για να προσελκύσουν κι άλλους δωρητές.Συνολικά εντοπίστηκαν 92 έρανοι για 74 παιδιά, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55. Σε μία περίπτωση μάλιστα, όταν μητέρα παιδιού με καρκίνο προσπάθησε να μαζέψει χρήματα μόνη της, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό της και μετά κατήγγειλαν τον λογαριασμό στην τράπεζα ως απατηλό, για να την αναγκάσουν να γυρίσει στη ΜΚΟ.Τα 5,8 εκατ. ευρώ και η πολυτελής ζωήΑπό την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και πάνω από 246.000 κινήσεις. Το διάστημα 2018-2026 στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου μπήκαν πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μετρητά από εκδηλώσεις και κουμπαράδες σε όλη τη χώρα. Τα χρήματα κατέληγαν μέσω IRIS σε προσωπικούς λογαριασμούς, γίνονταν αναλήψεις και καταθέσεις εκ νέου για να χαθούν τα ίχνη, ξοδεύονταν σε πολυτελή ρούχα, ρολόγια, τσάντες επώνυμων οίκων, ταξίδια και εστιατόρια, ενώ μέρος τους πήγαινε σε εικονικές εταιρείες με εικονικά τιμολόγια αξίας 149.700 ευρώ.