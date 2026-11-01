Μέση Ανατολή: Η Ιορδανία απέτρεψε απόπειρα ένοπλων ανδρών να διεισδύσουν από τη Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις πρόσθεσαν ότι «η ομάδα επιχείρησε να διεισδύσει υπό ισχυρή κάλυψη πυρών και άμεση εμπλοκή με τις δυνάμεις μας. Οι γενναίοι συνοριοφύλακες την αντιμετώπισαν άμεσα και αποφασιστικά σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής που ακολουθούσαν, γεγονός που οδήγησε στην πρόκληση πολυάριθμων ανθρώπινων απωλειών στην ένοπλη ομάδα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της διέφυγαν προς το εσωτερικό της Συρίας».Αυτό έρχεται μετά την έναρξη αεροπορικών επιδρομών της Ιορδανικής Πολεμικής Αεροπορίας στη νότια Συρία την Τρίτη, οι οποίες, σύμφωνα με το Αμμάν, σκότωσαν περισσότερα από 20 μέλη του ISIS, σε απάντηση σε μια ένοπλη επίθεση σε εκκλησία στο Καράκ, στη νότια Ιορδανία, που σκότωσε εννέα ανθρώπους και τραυμάτισε 25 άλλους, σύμφωνα με τις ιορδανικές αρχές.Οι ιορδανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι τρεις δράστες της επίθεσης στην εκκλησία, οι οποίοι ήταν Ιορδανοί, συνδέονταν με οργανώσεις που εδρεύουν στη νότια Συρία, όπου και εξαπέλυσαν τις επιδρομές τους.Από την πλευρά του, το συριακό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Τετάρτη το βράδυ ότι κάλεσε τον Ιορδανό πρέσβη και του επέδωσε «σημείωμα διαμαρτυρίας σχετικά με τον βομβαρδισμό της Ιορδανίας που στόχευσε πολιτικούς χώρους στην επαρχία Νταράα».