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Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 80χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Χαλάστρα – Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 90χρονος σύζυγός της

Νοεμβρίου 01, 2026

  Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο θάνατος 80χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Χαλάστρ...

 



Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο θάνατος 80χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Χαλάστρα. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της, που πάσχει από άνοια και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», καθώς φέρεται τραύματα και ο ίδιος.

Η κόρη τους ειδοποίησε τις αρχές

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, τους ηλικιωμένους βρήκε η κόρη τους το απόγευμα του Σαββάτου, ειδοποιώντας άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της με τραύματα στο κεφάλι, ενώ ο 90χρονος έφερε τραύματα στα άνω άκρα και στο κεφάλι, αδυνατώντας να περιγράψει τι είχε συμβεί.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στον χώρο, ενώ ο 90χρονος νοσηλεύεται υπό την επιτήρηση αστυνομικών.

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