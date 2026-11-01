Ισραηλινός Αξιωματικός πρωην επικεφαλής της Μονάδας 514 Στρατιωτικών Πληροφοριών προειδοποιεί για πόλεμο με Τουρκία

Προειδοποίηση προς την Ελλάδα για το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης με την Τουρκία απευθύνει ο Μάρκο Μορένο, πρώην ανώτερο στέλεχος ...



«Προετοιμαστείτε για πόλεμο με την Τουρκία»



Ο Μορένο εκτιμά ότι η Τουρκία συνιστά πραγματική απειλή για την ελληνική ασφάλεια και καλεί την Αθήνα να αντιμετωπίζει την πιθανότητα στρατιωτικής αντιπαράθεσης ως ένα ενδεχόμενο που απαιτεί σοβαρή προετοιμασία.



Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν από τη συνέντευξή του, ο πρώην αξιωματικός απευθύνει το μήνυμα:



«Προετοιμαστείτε για πόλεμο με την Τουρκία».



Ο ίδιος αναγνωρίζει τη γενναιότητα των Ελλήνων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το θάρρος πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη προετοιμασία.



Η παρέμβασή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της πολύχρονης υπηρεσίας του σε περιοχές όπου το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις στρατιωτικές και πολιτικές εξελίξεις, κυρίως στον Λίβανο και στη Συρία.



Πρόκειται, πάντως, για προσωπική εκτίμηση ενός απόστρατου αξιωματικού. Δεν αποτελεί επίσημη αξιολόγηση της ισραηλινής κυβέρνησης ούτε επιβεβαίωση ότι επίκειται ελληνοτουρκική σύγκρουση.

Ποιος είναι ο Μάρκο Μορένο και τι γνωρίζει από τις επιχειρήσεις πληροφοριών



Ο Μάρκο Μορένο υπηρέτησε για περίπου ένα τέταρτο του αιώνα στις ισραηλινές στρατιωτικές πληροφορίες, αναλαμβάνοντας ανώτερα καθήκοντα στη Μονάδα 504.



Η επαγγελματική του δραστηριότητα περιλάμβανε τη διαχείριση δικτύων πληροφοριοδοτών, την ανάπτυξη επαφών πέρα από τα σύνορα του Ισραήλ και τη συμμετοχή στον σχεδιασμό ειδικών επιχειρήσεων.



Σημαντικό μέρος της εμπειρίας του συνδέεται με τον συριακό εμφύλιο πόλεμο και την επιχείρηση «Καλός Γείτονας», στο πλαίσιο της οποίας το Ισραήλ παρείχε ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια σε Σύρους αμάχους, διατηρώντας παράλληλα επαφές με τοπικές ομάδες κοντά στα σύνορά του.



Η γνώση του για το συριακό μέτωπο έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάλυση της τουρκικής παρουσίας στην περιοχή, καθώς η Άγκυρα έχει αναπτύξει επί χρόνια στρατιωτική δραστηριότητα στη βόρεια Συρία.









Τι είναι η ισραηλινή Μονάδα 504



Η Μονάδα 504 υπάγεται στη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ, γνωστή ως Aman, και ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών μέσω ανθρώπινων πηγών, τη λεγόμενη HUMINT.

Σε αντίθεση με υπηρεσίες που βασίζονται κυρίως σε ηλεκτρονικές υποκλοπές και τεχνικά μέσα, η συγκεκριμένη μονάδα επικεντρώνεται στη στρατολόγηση και διαχείριση πληροφοριοδοτών, στην ανάπτυξη μυστικών δικτύων και στη συλλογή πληροφοριών από περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Οι δραστηριότητές της συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τον Λίβανο, τη Συρία και τα παλαιστινιακά εδάφη, ενώ τα ευρήματα της αξιοποιούνται για την αξιολόγηση απειλών και την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η σημερινή παρέμβαση του Μορένο μεταφέρει την προσοχή από τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τον ίδιο να επιμένει ότι η προετοιμασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου κινδύνου. Η Μονάδα 504 υπάγεται στη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ, γνωστή ως Aman, και ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών μέσω ανθρώπινων πηγών, τη λεγόμενη HUMINT.Σε αντίθεση με υπηρεσίες που βασίζονται κυρίως σε ηλεκτρονικές υποκλοπές και τεχνικά μέσα, η συγκεκριμένη μονάδα επικεντρώνεται στη στρατολόγηση και διαχείριση πληροφοριοδοτών, στην ανάπτυξη μυστικών δικτύων και στη συλλογή πληροφοριών από περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος.Οι δραστηριότητές της συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τον Λίβανο, τη Συρία και τα παλαιστινιακά εδάφη, ενώ τα ευρήματα της αξιοποιούνται για την αξιολόγηση απειλών και την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.Η σημερινή παρέμβαση του Μορένο μεταφέρει την προσοχή από τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τον ίδιο να επιμένει ότι η προετοιμασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου κινδύνου.

Μια ιδιαίτερα αιχμηρή προειδοποίηση για το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης Ελλάδας και Τουρκίας απευθύνει ο Μάρκο Μορένο, πρώην ανώτερο στέλεχος της ισραηλινής Μονάδας 504, καλώντας την Αθήνα να μην υποτιμήσει τους κινδύνους που, κατά την εκτίμησή του, απορρέουν από την τουρκική πολιτική.Ο Ισραηλινός αντισυνταγματάρχης εν εφεδρεία, με περίπου 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των στρατιωτικών πληροφοριών, μίλησε στον Γιάννη Χαραμίδη για την εκπομπή «Μέδουσα» του Πρώτου Θέματος, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να εξετάζει σοβαρά ακόμη και το σενάριο μιας ένοπλης αναμέτρησης.Η τοποθέτησή του συνοδεύεται από τη χαρακτηριστική φράση «Winter is coming» («Ο χειμώνας έρχεται»), με την οποία θέλησε να υπογραμμίσει την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας απέναντι στις προκλήσεις που θεωρεί ότι βρίσκονται μπροστά.