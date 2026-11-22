Αποτροπιασμό προκαλεί ο βανδαλισμός του ναού Αγίου Νικολάου Νεοχωρούδας, του δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη. Όπως φαίνεται σε φωτογρ...









Φωτό από rtthess





Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες, οι δράστες δεν άφησαν τίποτα στο πέρασμά τους. Πέταξαν εικόνες στο έδαφος, κατέστρεψαν το εικονοστάσιο, ενώ η συνολική εικόνα του χώρου αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.Η αστυνομία έχει ενημερωθεί και διερευνά την υπόθεση, με στόχο να εντοπίσει τους δράστες.