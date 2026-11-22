Η πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, σχολίασε το δημοσίευμα των New York Times ότι ο αριθμός των Μουσουλμάνων στον κόσμο θ...

Η πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, σχολίασε το δημοσίευμα των New York Times ότι ο αριθμός των Μουσουλμάνων στον κόσμο θα μπορούσε να ξεπεράσει τον αριθμό των Χριστιανών έως το 2036.Την Παρασκευή, η Λέβιτ έγραψε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X: «Παντρευτείτε, κάντε περισσότερα παιδιά, μεγαλώστε τα στην εκκλησία και μάθετε τα να αγαπούν την Αμερική».Το δημοσίευμα βασίστηκε σε μελέτη του Ερευνητικού Κέντρου Pew, η οποία ανέφερε ότι οι Μουσουλμάνοι αντιπροσωπεύουν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη θρησκευτική ομάδα όσον αφορά τον πληθυσμό, κυρίως λόγω των υψηλών ποσοστών γεννήσεων.Σύμφωνα με τη μελέτη, οι Χριστιανοί έχουν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό που συνάδει με τον παγκόσμιο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού.