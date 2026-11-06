Τραγωδία έξω από τη Λαμία: Οδηγός σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το δυστύχημα συνέβη στον παράδρομο των Θερμοπυλών, περίπου 300 μέτρα πριν από τον κόμβο του Μπράλου, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο, το οποίο εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα.Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εκτιναχθεί έξω από το όχημα και να καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά, τραυματισμένος θανάσιμα.Τον άτυχο οδηγό εντόπισε με καθυστέρηση διερχόμενος οδηγός, ο οποίος είδε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, σταμάτησε για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές μέσω του 112.Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς είχε υποκύψει στα τραύματά του.Όπως αναφέρει το LamiaReport, πρόκειται για γνωστό και ιδιαίτερα αγαπητό επαγγελματία της περιοχής, με την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του να προκαλεί μεγάλη θλίψη στην τοπική κοινωνία.Στο σημείο του δυστυχήματος μετέβη και κλιμάκιο του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.