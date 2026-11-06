Να γιατί η νοητική προετοιμασία είναι το Α και το Ω στους ελέγχους των αστυνομικών - ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις αστυνομικοί, ένα αγροτικό με τέσσερις επιβάτες, κλασσικός έλεγχος αγνώστου κινδύνου. Μέχρι που ξαφνικά ο συνοδηγός τραβάει πιστόλι....

Τρεις αστυνομικοί, ένα αγροτικό με τέσσερις επιβάτες, κλασσικός έλεγχος αγνώστου κινδύνου.Μέχρι που ξαφνικά ο συνοδηγός τραβάει πιστόλι.Και εκείνη την κρίσιμη στιγμή φαίνεται που έχει το νου του ο καθένας.0 στα 3 λοιπόν για τους Αμε καθώς, όπως θα δείτε στο βίντεο:ο ένας αστυνομικός πέφτει άγαρμπα με την πλάτη στο έδαφος ρισκάροντας να πυροβολήσει τα ίδια του τα πόδια και τους αθώους ενδεχομένως συνεπιβάτες (!),ο άλλος γυρνάει πλάτη και τρέχει προς το περιπολικό (!!)ενώ ο τρίτος τραβάει όπλο και το προτάσσει μπροστά από τα μούτρα του εγκληματία ενδεχομένως οδηγού (!!!).Και το κερασάκι, αφού ο επιτιθέμενος εξουδετερώνεται, μετά ... πηγαίνουν και οι τρεις να χαζέψουν πόσο καλή δουλειά κάνανε, ξεχνώντας τους άλλους επιβάτες τελείως (!!!!).Νοητική προετοιμασία, το Α και το Ω…