Να γιατί η νοητική προετοιμασία είναι το Α και το Ω στους ελέγχους των αστυνομικών - ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις αστυνομικοί, ένα αγροτικό με τέσσερις επιβάτες, κλασσικός έλεγχος αγνώστου κινδύνου. Μέχρι που ξαφνικά ο συνοδηγός τραβάει πιστόλι....
Τρεις αστυνομικοί, ένα αγροτικό με τέσσερις επιβάτες, κλασσικός έλεγχος αγνώστου κινδύνου.
Μέχρι που ξαφνικά ο συνοδηγός τραβάει πιστόλι.
Και εκείνη την κρίσιμη στιγμή φαίνεται που έχει το νου του ο καθένας.
0 στα 3 λοιπόν για τους Αμε καθώς, όπως θα δείτε στο βίντεο:
ο ένας αστυνομικός πέφτει άγαρμπα με την πλάτη στο έδαφος ρισκάροντας να πυροβολήσει τα ίδια του τα πόδια και τους αθώους ενδεχομένως συνεπιβάτες (!),
ο άλλος γυρνάει πλάτη και τρέχει προς το περιπολικό (!!)
ενώ ο τρίτος τραβάει όπλο και το προτάσσει μπροστά από τα μούτρα του εγκληματία ενδεχομένως οδηγού (!!!).
Και το κερασάκι, αφού ο επιτιθέμενος εξουδετερώνεται, μετά ... πηγαίνουν και οι τρεις να χαζέψουν πόσο καλή δουλειά κάνανε, ξεχνώντας τους άλλους επιβάτες τελείως (!!!!).
Νοητική προετοιμασία, το Α και το Ω…
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