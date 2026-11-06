Στο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Στρατηγείο στη Λάρισα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Συμμετείχε στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου παρατήρησης της άσκησης διοικήσεως «EU IR26»

Το Ελληνικό Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Στρατηγείο στη Λάρισα επισκέφθηκαν σήμερα, Πέμπτη, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ...
Το Ελληνικό Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Στρατηγείο στη Λάρισα επισκέφθηκαν σήμερα, Πέμπτη, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στρατηγός Σον Κλάνσι.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη διεξαγωγή της ευρωπαϊκής άσκησης διαχείρισης κρίσεων «EU Integrated Resolve 2026» («Ολοκληρωμένη Απόκριση της Ε.Ε. 2026»), η οποία διεξάγεται στο Ελληνικό Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Στρατηγείο στη Λάρισα, που έχει αναλάβει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες».
Στόχος της άσκησης είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνεται σε σύνθετες κρίσεις υβριδικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται σενάρια κρίσεων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής στρατηγικής για μια «Ένωση Ετοιμότητας» (Preparedness Union Strategy).
On 5 November, Rear Admiral Vasileios Gryparis, Commander of EUNAVFOR ASPIDES, hosted the High-Level Observation Event of EU IR26 in Larissa, Greece. https://t.co/AU0ANc1bgq— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) November 5, 2026
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συμμετείχε στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου παρατήρησης (High-Level Observation Event), στο πλαίσιο της Άσκησης Διοικήσεως EU IR26 (PACE).
📍 Λάρισα | Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων ΕΕ (EL EU OHQ) 📅 05 Νοεμβρίου 2026 Συμμετοχή Αρχηγού #ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου παρατήρησης (High-Level Observation Event), στο πλαίσιο της Άσκησης Διοικήσεως EU IR26 (PACE). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, Στρατηγός Sean CLANCY, απένειμε σε στελέχη της επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES, μεταξύ των οποίων και Έλληνας Αντιπλοίαρχος ΠΝ, το Μετάλλιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) για Εξαιρετικά Αξιόλογη Υπηρεσία ως αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς τους στην επιχείρηση. #HNDGS #ΕΔ #ΕνοπλεςΔυναμεις #ΕΕ #EUIR26 #EUNAVFORASPIDES @Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson @EUNAVFORASPIDES @ChairmanEUMC— ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) November 5, 2026
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, Στρατηγός Σον Κλάνσι, απένειμε σε στελέχη της επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES, μεταξύ των οποίων και Έλληνας αντιπλοίαρχος ΠΝ, το μετάλλιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) για εξαιρετικά αξιόλογη υπηρεσία ως αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς τους στην επιχείρηση.
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