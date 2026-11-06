Έκαναν «ασήκωτο» από το ξύλο τον Φιρινίδη! Εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή!

Στη φυλακή οδηγήθηκε ύστερα από την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο Κώστας Φιρινίδης, ο οποίος κατηγορείται για την υπεξαίρεση περίπο...

Στη φυλακή οδηγήθηκε ύστερα από την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο Κώστας Φιρινίδης, ο οποίος κατηγορείται για την υπεξαίρεση περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές στην ΜΚΟ Παιδική Χαρά, που αφορούσε στην περίθαλψη και την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες.Ο 37χρονος, φέρεται να είχε εμπλακεί και με στημένα παιχνίδια, όμως ενώπιον των Αρχών υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καμία πραγματική εμπλοκή, αλλά επρόκειτο για λόγια που χρησιμοποιούσε προκειμένου να εμφανίζεται ότι προσφέρει χρήματα.«Για τα στημένα παιχνίδια δεν ισχύει τίποτα, ήταν λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα. Δεν έχω δώσει πάνω από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες ανάγκες», φέρεται να ισχυρίστηκε.Μετά την απολογία του οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου βρίσκεται ήδη η 35χρονη σύζυγός του Βασιλική Μανησιώτη.Ο 37χρονος εμφανίστηκε με δύο εμφανή τραύματα, ένα στο μάτι και ένα στην κάτω γνάθο, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία του, προκλήθηκαν από απόπειρα ληστείας. Μάλιστα, φέρεται να έστελνε τη συγκεκριμένη φωτογραφία σε γονείς, επιχειρώντας να προκαλέσει τη συμπάθειά τους.