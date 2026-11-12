Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών – Ποιος ήταν ο πρώτος Πυροσβέστης που έπεσε σε ώρα καθήκοντος

Κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου τιμώνται οι πεσόντες άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Η Ημέρα Μνήμης Π...



Όλοι οι πεσόντες Πυροσβέστες Δόκιμος Πυροσβέστης Κων/νος Πούλιος: Έχασε τη ζωή του στις 12 Νοεμβρίου 1942, στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο κτίριο στη Θεσσαλονίκη.

Πυροσβέστης Αναστάσιος Φωτεινόπουλος: Στις 11 Ιανουαρίου 1944 έχασε τη ζωή του κατά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Πειραιά όταν συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς.

Δόκιμος Τεχνίτης Διονύσιος Αναγνωστόπουλος: Του κόπηκε το νήμα της ζωής 21 Ιουλίου 1944, όταν επέβαινε σε πυροσβεστικό όχημα για πυρκαγιά στα Νέα Σφαγεία και προσέκρουσε σε τοίχο.

Πυροσβέστης Αθανάσιος Καπούτσης: «Έσβησε» στις 5 Αυγούστου 1961 σε ατύχημα. Το πυροσβεστικό όχημα, με το οποίο μετέβαινε για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο χωριό Αρφαρά έξω από την Καλαμάτα ανετράπη.

Οδηγός Αθανάσιος Παπαγρίβας: Η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα με την οποία μετέφερε αξιωματικό του Σώματος για υπηρεσία 20 Σεπτεμβρίου 1961 ανετράπη στους Αμπελόκηπους, πήρε φωτιά, υπέστη καθολικά εγκαύματα και μετά από εννέα ημέρες πέθανε.

Αρχιπυροσβέστης Μπακαλούμας Νικόλαος: Πέθανε στις 28 Μαΐου 1967 στη Ρόδο σε ναυπηγείο, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο μηχανοστάσιο πλοίου.

Αρχιπυροσβέστης Παναγιώτης Μεζήνης: Σε κατάσβεση πυρκαγιάς στο Κιάτο στις 4 Φεβρουαρίου 1963 έχασε τη ζωή του λόγω ηλεκτροπληξίας.

Αρχιπυροσβέστης Σταύρος Σουρτακιάς: Είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 18 Ιουλίου 1962 κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στην Αθήνα, μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα.

Δόκιμος Πυροσβέστης Μαγαλιός Νικόλαος: Εφυγε από τη ζωή στις 31 Αυγούστου 1971, όταν το περιπολικό με το οποίο μετέβαινε στην Κερατέα για κατάσβεση πυρκαγιάς, παρεξέκλινε της πορείας του, ανατράπηκε και έπεσε σε χαράδρα.

Υπαρχιπυροσβέστης Πετράκης Σπυρίδων: Πέθανε στις 11 Σεπτεμβρίου 1971 από καθολικά εγκαύματα ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Χανιά.

Ανθυποπυραγός Μαρκόπουλος Χρήστος: Του κόπηκε το νήμα της ζωής στη Μυτιλήνη στις 2 Οκτωβρίου 1975 από κατάρρευση φλεγόμενου κτιρίου στην προσπάθειά του να σώσει ένα άτομο που είχε εγκλωβιστεί.

Πυροσβέστης Αστέριος Χαλκιάς: Ο θάνατός του, στις 2 Ιουνίου 1977, ήταν εξαιτίας της ανατροπής του πυροσβεστικού οχήματος που οδηγούσε, επιστρέφοντας από υπηρεσία στο σταθμό που υπηρετούσε, στο αεροδρόμιο Λαρίσης.

Αρχιπυροσβέστης Κούρκουλος Σπυρίδων: Πέθανε κατά τη διάρκεια διάσωσης εγκλωβισμένου σε φρεάτιο, στο χωριό Καστελλάνοι Γύρου Κέρκυρας στις 5 Σεπτεμβρίου 1977.

Πυροσβέστης Καραβασίλης Σάββας: Επαθε σοβαρά εγκαύματα στις 20 Ιουλίου 1982, κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή της Ανθούπολης, στην Πάτρα. Μετά από τέσσερις μέρες, στις 24 Ιουλίου 1982, πέθανε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Πυροσβέστης Γκαντίνας Γεώργιος: Τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την πρόσκρουση λεωφορείου σε πυροσβεστικό όχημα την ώρα που επιχειρούσε κατάσβεση πυρκαγιάς. Πέθανε στις 27 Οκτωβρίου 1991, στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Υποπυραγός Λεμονίδης Ιωάννης: Σκοτώθηκε στις 20 Μαΐου 1996, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης αγνοούμενου ατόμου που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού Στρυμόνα στο Στρυμονικό Σερρών.

Πυρονόμος Χειλαδάκης Ιωάννης, Αρχιπύραρχος Τζιβάρας Γεώργιος: Έχασαν τη ζωή τους στις 24 Ιουνίου 1997, σε τροχαίο δυστύχημα, την ώρα που μετέβαιναν με υπηρεσιακό όχημα, για υγειονομική επιθεώρηση στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας.

Πυροσβέστης Πέτρος Σπυρόπουλος: Πέθανε στις 24 Απριλίου 1998, στην πυρκαγιά της βιομηχανίας επίπλων SATO, στο Μοσχάτο. Ένα κομμάτι από την οροφή που καίγονταν κατέρρευσε και τον καταπλάκωσε.

Πυροσβέστης Διαβολής Αλέξανδρος, Αρχιπυροσβέστης Μαυραειδής Θεμιστοκλής, Αρχιπυροσβέστης Μαλούκος Δημήτριος, Εθελοντής Πυροσβέστης Καραμολέγκος Δημήτριος: Έχασαν τη ζωή τους στις 22 Ιουλίου 1998 κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Καρέα.

Αρχιπυροσβέστης Νικολάου Νικόλαος, Αρχιπυροσβέστης Ριζόπουλος Ευστάθιος, Πυρονόμος Σταμέλος Σωτήριος:. Έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο. Ο θάνατός τους οφειλόταν στην εκδήλωση του φαινομένου BLEVE.

Πυροσβέστης Μπόσινας Ανδρέας, Πυροσβέστης Σκούρτης Παύλος: Ο θάνατός τους σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου 1999, στη θέση Κρεμαστός Λαγός στη Βάρη, όταν το πυροσβεστικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του.

Εποχικός Πυροσβέστης Καρβουνιάρης Σταύρος, Εποχική Πυροσβέστρια Τασοπούλου Ιωάννα: Έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στη Χίο.

Αντιπύραρχος Γκάτσος Ηλίας: Αποδείχθηκε μοιραίος ο τραυματισμός που υπέστη κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στον Ταΰγετο, στις 14 Ιουνίου 2000. Στις 23 Ιουλίου, ύστερα 37 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, έχασε τελικά τη μάχη.

Πυροσβέστης Ιωάννης Κράγιας: Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αποθήκη υφασμάτων, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης στις 12 Μαΐου 2001, έχασε τη ζωή του.

Εποχικός Πυροσβέστης Δημόπουλος Σπύρος, 45 ετών: Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 28 Ιουνίου 2001, έχασε τη ζωή του μέσα στην Π.Υ. Μακρακώμης.

Πυρονόμος Κωστάκης Ιωάννης: Τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ μετέβαινε σε συμβάν παροχής βοηθείας στις 28 Ιουνίου 2003.

Επιπυραγός Φώτης Αναγνώπουλος: Τραυματίστηκε θανάσιμα στις 9 Αυγούστου 2005 σε κατάσβεση πυρκαγιάς σε ακατοίκητο κτίριο, όταν αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι από την προεξοχή της στέγης.

Εποχικός Πυροσβέστης Κορομηλάς Νικήτας, Εποχικός ΠυροσβέστηςΤζανάκης Ηρακλής, Εποχικός Πυροσβέστης Μαρκάκης Στυλιανός: Έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή Δοξαρό του Ρεθύμνου στις 11 Ιουλίου 2007.

Εποχικός Πυροσβέστης Δούνιας Κωνσταντίνος: Έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή της Αρεόπολης Λακωνίας, στις 24 Αυγούστου 2007.

Εποχικός Πυροσβέστης Νιάρχος Αθανάσιος, Εποχικός Πυροσβέστης Δρακόπουλος Ιωάννης, Εποχικός Πυροσβέστης Τζούμας Ανδρέας: Εχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή της Ζαχάρως του νομού Ηλείας, στις 24 Αυγούστου 2007.

Εποχικός Πυροσβέστης Τσώκος Ιωάννης, Εποχικός Πυροσβέστης Γιαπλές Δημήτριος:Έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στο Μίστρο της Εύβοιας, στις 26 Αυγούστου 2007.

Αρχιπυροσβέστης Γιαννοπουλάκης Κωνσταντίνος: Στις 25 Μαρτίου 2011, το πυροσβεστικό όχημα, στο οποίο επέβαινε, ανετράπη στην περιοχή Άνω Αρχανών, στο Ηράκλειο Κρήτης. Μετά από πολυήμερη νοσηλεία πέθανε στις 20 Αυγούστου 2011.

Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Καστρής: Εχασε τη ζωή του στις 22 Αυγούστου 2011, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Βαθύ της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία.

Πυρονόμος Ευαγγέλου Νικόλαος: Του κόπηκε το νήμα της ζωής στις 19 Νοεμβρίου 2011, όταν το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο οδηγούσε, ανετράπη σε χορτολιβαδική πυρκαγιά, στην περιοχή της Καλλιθέας στις Πρέσπες του νομού Φλώρινας.

Πυροσβέστης Χαϊδάς Χρήστος: Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο Αττικής, στις 20 Ιουνίου 2012, μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Παπαθεοδώρου Ηλίας: Σκοτώθηκε σε τροχαίο στις 9 Ιουλίου 2013, όταν κατά τη διάρκεια περιπολίας με υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα της ομάδας «Θησέας» του Π.Σ., τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο δυστύχημα, στο 37ο χλμ της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου.

Αρχιπυροσβέστης Μάντζιος Ματθαίος: Εχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να διασώσει μια γυναίκα 44 ετών, η οποία είχε εγκλωβιστεί σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.

Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Κιτσούκης Αναστάσιος: Κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2016 ως Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης, αλλά δεν κατάφερε να αποφοιτήσει, αφού κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, στις 31 Μαΐου, αισθάνθηκε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πυρονόμος Παπαφιλόπουλος Φώτιος: Εχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στις 13 Αυγούστου του 2016.

Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Πάνος Ευάγγελος. Έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, στις 14 Αυγούστου του 2016, στη διάρκεια κατάσβεσης σε δασική περιοχή στο Παρόριο Βοιωτίας. Ο άτυχος Πυροσβέστης αισθάνθηκε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο της Λιβαδειάς όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Δόκιμος Ανθυποπυραγός Μουζακίτης Αριστείδης: Νοσηλεύονταν από τις 13 Ιουλίου 2017 στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας λόγω σοβαρού τραυματισμού κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι στο Ζευγολατιό Κορινθίας και πέθανε στις 17 Ιουλίου 2017.

Πυρονόμος (13915) Σάββαρης Σάββας Γεννήθηκε το 1974 στα Κάτω Πορόια Σερρών. Κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1999 ως δόκιμος Πυροσβέστης και υπηρέτησε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σιδηροκάστρου. Έχασε τη ζωή του, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καλαμιώνα, στην περιοχή Λιμνοχώρι του δήμου Ηράκλειας στο νομό Σερρών.

Πυρονόμος Τσαλής Δημήτριος Γεννήθηκε στη Ροδόπολη Σερρών το 1974 και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2001. Αποφοίτησε από την Σχολή Αρχιπυροσβεστών με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη το έτος 2008 και προήχθη στο βαθμό του Πυρονόμου το έτος 2017. Έχασε τη ζωή του την 01 Μαρτίου 2019, κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Ήταν έγγαμος, πατέρας δύο τέκνων και υπηρετούσε στον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Εθελοντής Αρχιπυροσβέστης Πλεξίδας Παναγιώτης Γεννήθηκε το έτος 1993 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας απέκτησε την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη το έτος 2011 και προήχθη στο βαθμό του Εθελοντή Αρχιπυροσβέστη το έτος 2020. Στις 06 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στη θέση Χαραυγή της Τ.Κ. Καινούργιου του Δήμου Αγρινίου, ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν άγαμος και κατά την διάρκεια της θητείας του Υπηρέτησε στην Π.Υ. Αγρινίου και στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Β΄ Τάξης Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου.

Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Δεσποτόπουλος Γεώργιος Γεννήθηκε το 1980 στον Βόλο. Υπηρέτησε στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης από το έτος 2007 έως και το 2019 και έλαβε την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης το έτος 2020. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια πλύσης οδοστρώματος, στις εργατικές κατοικίες Αλμυρού Βόλου, έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα της Π.Υ. Βόλου και ήταν άγαμος.

Ανθυποπυραγός Ζαφειρόπουλος Ιωάννης O Ανθυποπυραγός Ζαφειρόπουλος Ιωάννης γεννήθηκε το 1975, στην Κολωνία Γερμανίας. Κατατάχτηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2001, έλαβε στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη το 2016 και προήχθη στο βαθμό του Ανθυποπυραγού το έτος 2021. Την 1η Φεβρουαρίου 2021, κατά την εκτέλεση περιπολίας για παροχή βοηθείας στον Απαλό Έβρου και ενώ βρισκόταν εκτός του πυροσβεστικού οχήματος, παρασύρθηκε από όγκο νερών και αφού εντοπίστηκε, μεταφέρθηκε στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπηρετούσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και ήταν πατέρας τριών τέκνων.

Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Μπούρας Κανέλλος Γεννήθηκε το 1969 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα αρχικά ως Εποχικός Πυροσβέστης το 2003, ενώ από το 2012 υπηρετούσε ως Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας. Ήταν έγγαμος με τρία (3) τέκνα. Απεβίωσε τις βραδινές ώρες της 18ης Ιουνίου 2021 επιστρέφοντας από δασική περιπολία όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Πυρονόμος Χρυσούλης Ματθαίος Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1978 στη Χίο και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα τον Δεκέμβριο του 1999. Υπηρετούσε στο πεζοπόρο της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου. Τις πρωινές ώρες της 12ης Ιουλίου 2021, κατά τη διαδικασία συσκευασίας σωλήνων και φύλαξης πυρκαγιάς, στην περιοχή Κατάβαση Χίου, αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών Όλοι οι πεσόντες Πυροσβέστες

Η Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών καθιερώθηκε το 2006 (άρθρο 22 του Ν.3511/2006), σε ανάμνηση του πρώτου νεκρού πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος (ιδρύθηκε το 1930 με πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου).Ήταν ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, που έχασε τη ζωή του τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Νοεμβρίου 1942, κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα στη συνοικία Κουλέ Καφέ της Θεσσαλονίκης.Εκείνη την ημέρα, ο Κωνσταντίνος Πούλιος μαζί με συναδέλφους του πυροσβέστες εκλήθησαν να σβήσουν μια φωτιά σε ένα φλεγόμενο διώροφο κτίριο στη συνοικία Κουλέ Καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.Ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία είχε πάρει διαστάσεις, αλλά οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση έδιναν τη μάχη τους. Ο 26χρονος Πούλιος καταπλακώνεται από μέρος του κτιρίου που γκρεμίζεται. Αμεσα ανασύρεται σοβαρά τραυματισμένος από συναδέλφους του, οι οποίοι τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, καθώς μετά από λίγη ώρα αφήνει την τελευταία του πνοή.Ο Κωνσταντίνος Πούλιος ήταν ένας ηρωϊκός πυροσβέστης. Είχε γεννηθεί το 1916 στο Πολύδενδρο των Γρεβενών. Στα 23 του κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα και ο Πόλεμος του 1940 τον βρίσκει να υπηρετεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος Πούλιος άφησε ορφανό το μοναχογιό του που ήταν μόλις 7 μηνών.Οι συνάδελφοί του συγκέντρωσαν χρήματα για να κάνουν την κηδεία του. Η αναφορά της εποχής έγραφε: «αν η Πολιτεία ενέκρινε τη χορήγηση των εξόδων της κηδείας, αυτά θα δίνονταν στην οικογένεια του φονευθέντος συναδέλφου».