Συνελήφθησαν 38χρονος και 34χρονη με σχεδόν 19 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητο στη Καστοριά

Ειδικότερα, χθες η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε η 34χρονη και συνοδηγός ήταν ο 38χρονος, να κινείται ύποπτα και πραγματοποίησε έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος μετέφεραν δύο ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν συνολικά 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 18 κιλών και 800 γραμμαρίων.Συνολικά κατασχέθηκαν:- Η προαναφερόμενη ποσότητα ναρκωτικών,- Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούσαν ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών,- Δύο κινητά τηλέφωνα καιΔύο κάρτες sim.Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.Δείτε φωτογραφίες: