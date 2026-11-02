Σέρρες: Νέα Απόδραση λαθρομεταναστών από την κλειστή δομή στο Κλειδί της Σιντίκης

Νέο συμβάν, απόδρασης αυτή τη φορά, σημειώθηκε στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του δήμου Σιντικής Σερρών. Συγκεκριμένα χτες το βρ...



Η απουσία των 10 μεταναστών έγινε αμέσως αντιληπτή και οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν να τους αναζητήσουν στην γύρω περιοχή καταφέρνοντας να εντοπίσουν τους 7 από αυτούς ενώ τρεις μετανάστες κατάφεραν να διαφύγουν και ακόμα αναζητούνται.



Στην κλειστή δομή καταγράφονται εδώ και πάρα πολύ καιρό μια σειρά επεισοδίων, ακόμα και εξεγέρσεις ενώ είναι η δεύτερη φορά που γίνεται απόδραση καθώς είχε προηγηθεί μια ακόμα τον περασμένο Αύγουστο όπου 40 άτομα είχαν περάσει τον φράχτη με την αστυνομία τότε να βρίσκει 27 εξ αυτούς.



Σήμερα στη δομή διαμένουν περίπου 120 μετανάστες από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο ενώ οι ζημιές που έχουν προκληθεί στη δομή από τις εξεγέρσεις είναι μεγάλες και μια σειρά υποδομών είναι μη λειτουργικής.



Μια σειρά φορέων όπως η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών έχουν ζητήσει το οριστικό κλείσιμο της δομής στο Κλειδί καθώς όπως λένε είναι ακατάλληλη να λειτουργεί ως κλειστή δομή.



«Έχουμε γίνει γραφικοί επαναλαμβάνοντας τις ίδιες προειδοποιήσεις. Όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει και τα προβλήματα παραμένουν. Πόσες ακόμη αποδράσεις πρέπει να σημειωθούν; Πόσα περιστατικά πρέπει να συμβούν; Πόσες φορές πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των συναδέλφων μας, προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη Δομή δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες;



Η Ένωσή μας έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα και με κάθε τρόπο για τις σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές, τα προβλήματα ασφαλείας και τις επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να υπηρετήσουν οι αστυνομικοί. Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για μια διαρκή κατάσταση που ανακυκλώνεται, χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. Φτάνει πια! Η θέση μας είναι πλέον ξεκάθαρη: ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» δήλωσε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος.

Νέο συμβάν, απόδρασης αυτή τη φορά, σημειώθηκε στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του δήμου Σιντικής Σερρών. Συγκεκριμένα χτες το βράδυ (1/11) λίγο μετά τις 7, 10 μετανάστες από το Μπαγκλαντές εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι βρήκαν ένα ευαίσθητο σημείο στην περίφραξη της δομής και κατάφεραν να αποδράσουν.