Εκλογές Ισραήλ: Έρευνα της Σιν Μπετ για μουσουλμάνο Ισραηλινό βουλευτή σχετικά με κονδύλια από εχθρικό κράτος

Μετά από ρεπορτάζ του Καναλιού 14, η Σιν Μπετ (Ισραηλινή Ασφάλεια) ερευνά υποψίες ότι εν ενεργεία μουσουλμάνος Ισραηλινός βουλευτής της Κο...

Μετά από ρεπορτάζ του Καναλιού 14, η Σιν Μπετ (Ισραηλινή Ασφάλεια) ερευνά υποψίες ότι εν ενεργεία μουσουλμάνος Ισραηλινός βουλευτής της Κοινής Λίστας έλαβε δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες σεκέλ που προέρχονταν από εχθρικό κράτος.Οι ερευνητές εξετάζουν αν τα χρήματα χρηματοδότησαν τον κομματικό μηχανισμό, την προσέλευση των ψηφοφόρων ή αν περιήλθαν στην κατοχή του βουλευτή.Στο πλαίσιο μιας δραματικής διεύρυνσης του σκανδάλου εκλογικής χειραγώγησης «Τρομοκρατία της Κάλπης», η Σιν Μπετ (Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ) ερευνά υποψίες ότι ενεργός βουλευτής της Κνεσέτ από την Κοινή Λίστα έλαβε σημαντικά χρηματικά ποσά προερχόμενα από εχθρικό ξένο έθνος, αξιοποιώντας την δημοσιογραφική έρευνα του Καναλιού 14.Η έρευνα σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή στο εύρος της υπόθεσης, αναβιβάζοντάς την από ατασθαλίες σε επίπεδο εκλογικών τμημάτων στο ανώτερο κοινοβουλευτικό επίπεδο της 26ης Κνεσέτ.Οι ερευνητές των υπηρεσιών ασφαλείας εξετάζουν επί του παρόντος τη διαδρομή των εικαζόμενων μεταφορών, με τα ποσά να εκτιμώνται μεταξύ δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων σεκέλ.Οι κύριες κατευθύνσεις της έρευνας επικεντρώνονται στο αν τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων κινητοποίησης και αύξησης της προσέλευσης των ψηφοφόρων την ημέρα των εκλογών, αν διοχετεύτηκαν στον οργανωτικό μηχανισμό της Κοινής Λίστας για την υποστήριξη ευρύτερων κομματικών δομών, ή αν παρέμειναν στην άμεση κατοχή του βουλευτή.Από τους φακέλους με τα μετρητά στη φακέλωση της ύποπτης ξένης χρηματοδότησηςΟι αξιωματούχοι ασφαλείας θεωρούν κομβικό σημείο στην έρευνα τη διακρίβωση του αν τα κονδύλια περιορίστηκαν σε μεμονωμένο νομοθέτη ή αν εντάχθηκαν στους ευρύτερους λογαριασμούς της κοινοβουλευτικής ομάδας.Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τις αποκαλύψεις της περασμένης εβδομάδας, οι οποίες έφεραν στο φως εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών ότι εκατομμύρια σεκέλ προερχόμενα από ξένα καθεστώτα διοχετεύτηκαν σε τοπικά εκλογικά τμήματα για την εξαγορά ψήφων και την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος στον αραβικό τομέα.Ο μηχανισμός ασφαλείας ξεκίνησε στη συνέχεια εντατικό επανέλεγχο για την αναγνώριση των μηχανισμών χρηματοδότησης από το εξωτερικό και τη διακρίβωση του αν εχθρικοί ξένοι παράγοντες επιχείρησαν συστηματικά να παραμορφώσουν τη δημοκρατική διαδικασία του Ισραήλ.Τελευταίες εξελίξεις: Ύποπτοι ενώπιον της ΔικαιοσύνηςΗ έρευνα ξεσπασε αρχικά την ημέρα των εκλογών, όταν αστυνομικοί της κεντρικής υπηρεσίας ερευνών της νότιας περιφέρειας πραγματοποίησαν εφόδους σε οικιστικά συγκροτήματα στο Σεγκέβ Σαλόμ και σε καταυλισμούς Βεδουίνων Αζάζμα στη Νεγκέβ.Κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, οι Αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν φακέλους που περιείχαν στοίβες μετρητών, προτυπωμένα ψηφοδέλτια για το κόμμα Ραάμ και τοπικούς καταλόγους ψηφοφόρων.Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετοί από τους κατασχεθέντες φακέλους έφεραν το επίσημο έμβλημα του Ισλαμικού Κινήματος.Η Αστυνομία υποστήριξε ότι τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν μια συντονισμένη προσπάθεια επηρεασμού των επιλογών των ψηφοφόρων μέσω άμεσων οικονομικών καταβολών, οδηγώντας το Ειρηνοδικείο της Μπεερσέμπα να επιβεβαιώσει την ύπαρξη εύλογης υποψίας.Παράλληλα, οι δικαστικές διαδικασίες σχετικά με τους συλληφθέντες ύποπτους του νότου συνεχίστηκαν την Κυριακή 01/11 στο Ειρηνοδικείο της Μπεερσέμπα.Οι αστυνομικοί ερευνητές ζήτησαν οκταήμερη παράταση της προσωρινής κράτησης για δύο βασικούς υπόπτους.Ωστόσο, ο προεδρεύων δικαστής διέταξε την αποφυλάκιση δύο ατόμων.Μεταξύ των αποφυλακισθέντων ήταν ένας τοπικός γιατρός που είχε συλληφθεί την περασμένη Τρίτη 27/10.Εντούτοις, η Αστυνομία ζήτησε να τεθεί υπό περιοριστικό κατ’ οίκον περιορισμό, όμως ο συνήγορος υπεράσπισής του προσέβαλε με επιτυχία τους όρους, με αποτέλεσμα την πλήρη αποφυλάκισή του χωρίς κατ’ οίκον περιορισμό.Το κεντρικό ερώτημα: Πού πήγαν τα χρήματα;Οι διαδικασίες που αφορούν έναν τρίτο ύποπτο παραμένουν σε εξέλιξη καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν τη συλλογή ψηφιακών και εγκληματολογικών ευρημάτων.Ο νεότερος αυτός άξονας των υπηρεσιών πληροφοριών μετατοπίζει θεμελιωδώς την προσοχή στο θεσμικό πολιτικό πεδίο.Ενώ οι προκαταρκτικές έρευνες επικεντρώθηκαν σε ακτιβιστές πεδίου και στην άμεση δωροδοκία ψηφοφόρων στην κάλπη, οι ερευνητές βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με την πιθανή μεταφορά παράνομων ξένων κεφαλαίων απευθείας σε εν ενεργεία μέλος του ισραηλινού κοινοβουλίου.Οι Αρχές ασφαλείας τονίζουν ότι μένει να αποδειχθεί αν αυτά τα κονδύλια συνδέονται άμεσα με τα μετρητά που κατασχέθηκαν κατά τις εφόδους στο νότο, ή αν αντιπροσωπεύουν έναν ανεξάρτητο οικονομικό δίαυλο που χρηματοδοτείται από στοιχεία εχθρικά προς το Κράτος του Ισραήλ.Ο ισλαμικός πληθυσμός στο Ισραήλ ανέρχεται σε περίπου 1,85 εκατομμύρια κατοίκους. Αποτελούν περίπου το 18,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, συνιστώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα μετά τον Ιουδαϊσμό.Στις ισραηλινές εκλογές για την 26η Κνεσέτ (Οκτώβριος 2026), τα αραβικά κόμματα σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ εκλέγοντας συνολικά 19 βουλευτές:11 έδρες η Κοινή Λίστα (Joint List).8 έδρες το κόμμα Ραάμ (Ra’am).