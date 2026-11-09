Σκόπια: Το Ρωσοκίνητο κόμμα «Ενωμένη Μακεδονία» (Ντούγκιν) ζητά τη στέρηση ιθαγένειας σε άτομα που κατέχουν και βουλγαρική υπηκοότητα

Ο πολιτικός φορέας των Σκοπίων «Ενωμένη Μακεδονία»/ ‘Единстбена Македонија’ σε ανακοίνωσή του, σχετικά με την υπόθεση της πρόσφυγα Ίβα Μιχ...

Ο πολιτικός φορέας των Σκοπίων «Ενωμένη Μακεδονία»/ ‘Единстбена Македонија’ σε ανακοίνωσή του, σχετικά με την υπόθεση της πρόσφυγα Ίβα Μιχαήλοβα που γεννήθηκε στα Σκόπια αλλά δηλώνει Βουλγάρα, δηλώνει ότι η υπόθεση αποτελεί αφορμή για να εξεταστεί σοβαρά το ζήτημα του κατά πόσον τα Σκόπια θα πρέπει να διαθέτουν νομικούς μηχανισμούς με τους οποίους μπορούν να προστατεύσουν την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη συνταγματική τους τάξη από ενέργειες που στρέφονται κατά των κρατικών τους συμφερόντων, σύμφωνα με το maxfax των Σκοπίων.«Πριν από ένα μήνα, το κόμμα «Εντίνστμπενα Μακεντόνια» ανακοίνωσε ότι κατά την επόμενη αλλαγή στο Σύνταγμα, θα ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την τροποποίηση και συμπλήρωση του Νόμου περί Ιθαγένειας.Η πρωτοβουλία προβλέπει την επιστροφή μιας διάταξης που υπήρχε στη νομοθεσία της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, η οποία προέβλεπε την στέρηση της ιθαγένειας από άτομα που κατείχαν Σλαβομακεδονική και ξένη υπηκοότητα, εάν ενεργούσαν κατά των κρατικών συμφερόντων», ανέφερε το κόμμα.Η «Εντίνστμπενα Μακεντόνια» επισημαίνει ότι «το ισχύον Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας δεν επιτρέπει την στέρηση της ιθαγένειας ενός πολίτη της». Γι’ αυτό, λέει το κόμμα, σύμφωνα με την πρότασή μας, είναι πρώτα απαραίτητο να αρθεί το συνταγματικό εμπόδιο, κάτι που θα ακολουθηθεί από κατάλληλες τροποποιήσεις του Νόμου περί Ιθαγένειας.Το κόμμα αυτό των Σκοπίων υποστηρίζει ότι η υπηκοότητα δεν πρέπει να αποτελεί καταφύγιο για ανθρώπους που εργάζονται εναντίον της ίδιας τους της χώρας.