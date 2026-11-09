ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ... Το παγκόσμιο σύμβολο της σοσιαλιστικής «ευημερίας» πέφτει σαν σήμερα το 1989

ΕΥΤΥΧΩΣ "ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ" ΠΟΥ ΤΟΝ "ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ" ΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤ...
ΕΥΤΥΧΩΣ "ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ" ΠΟΥ ΤΟΝ "ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ" ΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ...
Στις 9 Νοεμβρίου 1989... Όλα πια τα καθεστώτα του ανατολικού μπλόκ μετράνε μέρες... Μιά κατά λάθος απόφαση του κομμουνιστικού καθεστώτος, που επέτρεπε την διέλευση του τείχους χωρίς διαδικασίες και που διοχετεύθηκε πάλι κατά λάθος στον Δυτικό τύπο και από το Δυτικό Βερολίνο στο Ανατολικό, κάνει χιλιάδες Ανατολικοβερολινέζους να σπεύδουν προς τι πύλες του τείχους για να επισκεφθούν μετά από 28 χρόνια την Ελεύθερη δυτική πλευρά της πόλης. Αν και η απόφαση δεν είναι επίσημη, οι Αρχές αναγκάζονται μετά από έντονη και μαζικότατη λαίκή πίεση, να ανοίξουν τις πύλες και να δημιουργήσουν μιά πανηγυρική ατμόσφαιρα στο Ενωμένο πιά Βερολίνο... Η διαδικασία του γκρεμίσματος του τείχους άρχισε εκείνη την ημέρα όταν αργά το βράδυ ξεχύθηκαν στους δρόμους με κατεύθυνση προς το τείχος και πολλοί από αυτούς οπλισμένοι με σκαπτικά εργαλεία, εκατοντάδες χιλιάδες Βερολινέζοι κι από τις δύο πλευρές της πόλης, επισπεύδοντας με τον τρόπο αυτό και την επανένωση των δύο Γερμανιών...
Κατά την διάρκεια της ύπαρξης του το τείχος στοίχισε την ζωή σε εκτοντάδες ανθρώπους που προσάθησαν να το περάσουν, με πρώτο τον νεαρό Γκίντερ Λίτφιν λίγες μέρες μετά την έναρξη των εργασιών στις 24 Αυγούστου 1961 και τελευταίο ο Κρις Γκέφροϋ στις 6 Φεβρουαρίου 1989.
ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ "ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ", ΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ...
"ΣΤΟΧΟΣ"
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