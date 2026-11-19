Μηνύματα σε Ελλάδα και Κύπρο έστειλε με δηλώσεις του ο Χακάν Φιντάν την Πέμπτη (19/1). Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έθεσε ανοικτά θέμα μ...

Μηνύματα σε Ελλάδα και Κύπρο έστειλε με δηλώσεις του ο Χακάν Φιντάν την Πέμπτη (19/1). Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έθεσε ανοικτά θέμα μειονότητας της Δυτικής Θράκης ενώ αναφέρθηκε εμμέσως και στις έρευνες που γίνονται για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης και Κύπρου.Συγκεκριμένα δήλωσε : «Ο πρωταρχικός μας στόχος στις σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι να προχωρήσουμε με πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα αμοιβαία συμφέροντα και των δύο χωρών. Παράλληλα, ωστόσο, θα τηρήσουμε σταθερή στάση απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να θίξει τα εθνικά μας συμφέροντα ή τα δικαιώματα των ομοεθνών μας στη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα».Αναφερόμενος στη συνέχεια στην Κύπρο σημείωσε: «Με κάθε ευκαιρία, υπογραμμίζουμε την πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο διακριτοί λαοί, δύο ξεχωριστές δημοκρατίες και δύο ξεχωριστά κράτη. Υπερασπιζόμαστε το δίκαιο αίτημα των Τουρκοκυπρίων σε κάθε βήμα. Προκειμένου το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να καταστούν περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, είναι απαραίτητο να προωθηθεί μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών».