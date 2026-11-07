Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου, η Χαμάς έχει αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική της διακυβέρνηση και τον έλεγχ...

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου, η Χαμάς έχει αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική της διακυβέρνηση και τον έλεγχο ασφαλείας στη Γάζα μέσω χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων και ενόπλων στελεχών, την ώρα που το Ισραήλ αποφεύγει μια ευρείας κλίμακας χερσαία εκστρατεία για την εξάλειψη της οργάνωσης.Πάνω από τρία χρόνια μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, η Χαμάς -αν και σημαντικά αποδυναμωμένη και λαβωμένη- παραμένει όρθια στη Λωρίδα της Γάζας, την ίδια στιγμή που ο Νετανιάχου υπόσχεται «απόλυτη νίκη».Η αποκατάσταση της κυριαρχίας της Χαμάς στη Λωρίδα αποδεικνύεται από σαφείς αριθμούς: 17 λειτουργικά υπουργεία -κάθε ένα από αυτά-, 22 από τους 25 δήμους που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο, 50.000 «δημόσιοι υπάλληλοι» και 30.000 ένοπλοι τρομοκράτες.Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Χαμάς έχει καταστεί εκ νέου η κύρια αρχή για τους κατοίκους της Γάζας σε σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής -από την ιατρική περίθαλψη και την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων έως τον έλεγχο των τιμών της αγοράς-, ενώ ταυτόχρονα ανασυγκροτεί την ικανότητά της να εισπράττει φόρους και να ασκεί έλεγχο στον πληθυσμό.Στο πλαίσιο της αποκατάστασης της διακυβέρνησης της οργάνωσης, το Υπουργείο Εσωτερικών εποπτεύει την Αστυνομία και την επιβολή της δημόσιας τάξης· το Υπουργείο Οικονομίας διαχειρίζεται τον έλεγχο των τιμών και τη φοροείσπραξη· το Υπουργείο Υγείας λειτουργεί νοσοκομεία και κλινικές· το Υπουργείο Μεταφορών διευθύνει τα κέντρα αδειοδότησης οχημάτων· το Υπουργείο Γεωργίας επιβλέπει την καλλιέργεια και την εμπορία των σοδειών· και ο μηχανισμός Πολιτικής Άμυνας παρέχει υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης.Έτσι, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις στο Ισραήλ και την Ουάσιγκτον σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα την επόμενη μέρα του πολέμου, η τρομοκρατική οργάνωση δημιουργεί ήδη τετελεσμένα επί του πεδίου, όχι μόνο υπογείως, αλλά και υπέργειως, σε κοινή θέα.Ωστόσο, αυτή η ανασυγκρότηση δεν περιορίζεται στην πολιτική σφαίρα.Παράλληλα με τους περίπου 50.000 δημοσίους υπαλλήλους, περίπου 30.000 στελέχη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς δραστηριοποιούνται επίσης στη Λωρίδα.Αν και η συντριπτική πλειονότητα στερείται εκπαίδευσης ή εξοπλισμού συγκρίσιμου με εκείνον της στρατιωτικής πτέρυγας που υπήρχε πριν από την 7η Οκτωβρίου, η δύναμη αυτή παραμένει επαρκής για τη διατήρηση του ελέγχου επί του πεδίου.Εν τω μεταξύ, εδώ και πάνω από έναν χρόνο, η Χαμάς αραδιάζει παραμύθια στα μέλη της ειρηνευτικής ομάδας του προέδρου Τραμπ σχετικά με τη δέσμευσή της να αφοπλιστεί· στην πραγματικότητα, δεν έχει παραδώσει ούτε ένα τουφέκι μέχρι σήμερα.Ένας από τους σαφέστερους δείκτες της ανάκαμψης της Χαμάς επί του πεδίου προέρχεται από έναν μηχανισμό που είχε σχεδόν εξαφανιστεί.Η μονάδα «Χετς» (Βέλος) -γνωστή ως Σαχάμ-, η οποία στην ακμή της αριθμούσε εκατοντάδες στελέχη, λειτούργησε κατά τη διάρκεια του πολέμου ως δύναμη επιβολής που δρούσε κυρίως μυστικά, σε μια περίοδο που η Αστυνομία της Χαμάς δεν μπορούσε να λειτουργήσει ανοιχτά.Σήμερα, με την επιστροφή της Αστυνομίας και των μηχανισμών ασφαλείας στους δρόμους, η μονάδα αυτή δεν είναι πλέον πραγματικά αναγκαία.Η οργάνωση, η οποία κάποτε αναγκαζόταν να κρατά κρυφούς τους μηχανισμούς επιβολής της, έχει αρχίσει να τους λειτουργεί ξανά σε πλήρη θέα όλων.Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ εκατοντάδες φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας συνεχίζουν να εισέρχονται καθημερινά στη Λωρίδα, επιτρέποντας στη Χαμάς να διατηρεί τον έλεγχο επί του πληθυσμού, να αποκομίζει τεράστια χρηματικά ποσά και να συσσωρεύει ογκώδη πλεονάσματα τροφίμων για ώρα ανάγκης.Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ -αντιμέτωπο με αμερικανικές πιέσεις και εσωτερικούς πολιτικούς περιορισμούς- έχει αποφύγει μέχρι στιγμής την έναρξη μιας ευρείας χερσαίας επιχείρησης για την εξάλειψη της οργάνωσης.Είναι αλήθεια ότι η Χαμάς αποτελεί πλέον μόνο μια σκιά του τέρατος που ήταν πριν από τον πόλεμο· ωστόσο, αυτή η σκιά μεγαλώνει και, αν δεν καταστραφεί σύντομα, είναι απλώς θέμα χρόνου να επιστρέψει το ίδιο το τέρας.