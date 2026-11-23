Στη σύλληψη δύο ανδρών που επιχείρησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένη στη Ναύπακτο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, χάρη στην παρατηρητικότητα...



Οι συλληφθέντες ήταν μέλη πενταμελούς εγκληματικής οργάνωσης, που είχε ως στόχο να αποσπά χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένους, με τα μέλη της να προσποιούνται τους λογιστές ή τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα agrinionews.gr, οι δύο άνδρες είχαν μεταβεί με αυτοκίνητο στην κατοικία της γυναίκας για να παραλάβουν χρήματα και τιμαλφή, ακολουθώντας οδηγίες του φερόμενου ως αρχηγού.



Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από τον αστυνομικό, με αποτέλεσμα να επέμβουν συνάδελφοί του από το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας και να τους συλλάβουν πριν ολοκληρωθεί η απάτη.



Πώς δρούσε η οργάνωσηΌπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τέσσερα μέλη του κυκλώματος είχαν μετακινηθεί από το Αγρίνιο στη Ναύπακτο με δύο οχήματα, έχοντας διακριτούς ρόλους. Οι δύο ήταν επιφορτισμένοι με την παραλαβή χρημάτων και κοσμημάτων από τα θύματα, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως προπομποί, προκειμένου να εντοπίζουν τυχόν αστυνομικούς ελέγχους.



Στις 20 Νοεμβρίου, ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης είχε τηλεφωνήσει σε έναν άνδρα και τη μητέρα του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως λογιστή και επιχειρώντας να τους πείσει να παραδώσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Οι δύο πολίτες, ωστόσο, δεν πείστηκαν και η απόπειρα απέτυχε.



Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και απάτες, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη τρεις άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.



Κατά τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, έγγραφα και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την απόπειρα εξαπάτησης.



Οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.

Στη σύλληψη δύο ανδρών που επιχείρησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένη στη Ναύπακτο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, χάρη στην παρατηρητικότητα αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, ο οποίος αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις τους έξω από το σπίτι της γυναίκας.