Να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των συλλόγων συγγενών θυμάτων των Τεμπών και να πραγματοποιηθεί πλήρης οικονομικός έλεγχος για τα χρ...

Να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των συλλόγων συγγενών θυμάτων των Τεμπών και να πραγματοποιηθεί πλήρης οικονομικός έλεγχος για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μετά την τραγωδία, ζητά ο Νίκος Πλακιάς, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση των ταξιδιών της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό και τη διάθεση των εσόδων από τη συναυλία για τα θύματα.Ο πατέρας που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στη σιδηροδρομική τραγωδία, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8, ξεκαθάρισε ότι δεν διατυπώνει κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες, αλλά θεωρεί απαραίτητη τη δημοσιοποίηση όλων των οικονομικών στοιχείων, των παραστατικών και των υπολοίπων των λογαριασμών.«Δεν έχω πρόβλημα να ελεγχθούν όλοι. Να ανοίξουν οι λογαριασμοί, να εξεταστούν τα στοιχεία και να βγει η αλήθεια», τόνισε, ζητώντας να μην υπάρξει καμία εξαίρεση από τον έλεγχο.Στην ίδια συνέντευξη εξαπέλυσε αιχμές για τις θεωρίες περί χημικών και παράνομου φορτίου, αναφέρθηκε στις δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ επανήλθε και στην αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Βελόπουλο για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τη δικογραφία.«Να δούμε τι συγκεντρώθηκε, πώς διατέθηκε και τι απέμεινε»Ο Νίκος Πλακιάς έθεσε ως κεντρικό ζήτημα την ανάγκη διαφάνειας στη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για τη στήριξη των οικογενειών μετά το δυστύχημα.«Τα χρήματα αυτά συγκεντρώθηκαν με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Όταν είχα μιλήσει με τον κύριο Καπράλο, η συμφωνία ήταν ότι θα μοιράζονταν όχι μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους, αλλά και σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία», ανέφερε.Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι ο ίδιος δεν διεκδικεί κάποιο ποσό. «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ. Δεν ζητάω τίποτα για τον εαυτό μου». Ωστόσο, επέμεινε ότι απαιτείται αναλυτικός απολογισμός για το σύνολο των εσόδων και των εξόδων. «Θέλω, όμως, να γνωρίζουμε τι χρήματα συγκεντρώθηκαν, πού διατέθηκαν και τι υπόλοιπο υπάρχει», υπογράμμισε.Τα ερωτήματα για τα ταξίδια της Μαρίας ΚαρυστιανούΟ Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις μετακινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό, ζητώντας να αποσαφηνιστεί από ποια χρήματα καλύφθηκαν τα σχετικά έξοδα.«Για παράδειγμα, όταν η κυρία Καρυστιανού ταξίδευε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και σε διάφορα συνέδρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν τα έξοδα καλύπτονταν από δικά της χρήματα ή από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Σύλλογο».Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν οποιαδήποτε παράνομη οικονομική δραστηριότητα.