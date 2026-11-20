Δεν είναι λίγες οι φορές που έχετε κλειδώσει ένα ντουλάπι με λουκέτο και στην συνέχεια χάσατε τα κλειδιά σας, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε...













Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς έχετε την δυνατότητα να κάνετε ένα εύκολο και γρήγορο κόλπο!Στο βίντεο που ανέβηκε στο Youtube από το κανάλι «MrGear» θα παρακολουθήσετε πως μπορείτε να ανοίξετε από μικρά μέχρι μεγάλα λουκέτα μέσα σε μερικά λεπτά.Το μόνο που χρειάζεστε, είναι δύο γερμανικά κλειδκά καθώς και λίγη δύναμη.