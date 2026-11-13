Μαθητής φέρεται να απείλησε παιδιά με μαχαίρι σε σχολείο της Χαλκίδας

Αναστάτωση προκλήθηκε σε Δημοτικό σχολείο της Χαλκίδας, έπειτα από καταγγελλόμενο περιστατικό κατά το οποίο μαθητής φέρεται να απείλησε σ...



Διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού



Μετά το συμβάν, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς εξελίχθηκε το συμβάν, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.



Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε Δημοτικό σχολείο της Χαλκίδας, έπειτα από καταγγελλόμενο περιστατικό κατά το οποίο μαθητής φέρεται να απείλησε συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι.Σύμφωνα με το eviareporter, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (11/11), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των εκπαιδευτικών του σχολείου. Oι εκπαιδευτικοί παρενέβησαν αμέσως, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.