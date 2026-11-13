ΣΟΥΠΕΡ ΕΠΙΚΑΙΡΟ...!!! Αποκάλυψη που ξεφτιλίζει όσους ισχυρίζονται ότι η 21η Απριλίου ήταν αμερικανοκίνητη: Περικυκλωμένη από άρματα μάχης η Αμερικάνικη Πρεσβεία και οι πολεμικές βάσεις των Αμερικάνων

Οι Αμερικανοί ετοίμαζαν «βασιλικό πραξικόπημα» στρατηγών, με σκοπό να παραμείνουν στην εξουσία 1-2 χρόνια για να επιβάλλουν την διασαλευθεί...



















Διεκόπησαν και όλες οι επικοινωνίες των βάσεων αλλά και της πρεσβείας των ΗΠΑ. Ο Παπαδόπουλος προέβη σ'αυτες τις ενέργειες για να προλάβει ενέργειες των Αμερικάνων με το "κίνημα των στρατηγών" με τους οποίους υπήρχε συνεργασία.

Ο Παπαδόπουλος δεν είχε προσυνενοηθεί με τους Αμερικάνους για το κίνημα.



Μόνο ο πρέσβης της Ισπανίας μπόρεσε και τηλεφώνησε στον Ισπανό δικτάτορα Φράνκο και του ανέφερε οτι έγινε ''κίνημα" του Στρατού στην Ελλάδα και κατελήφθη η εξουσία. Για να πάρει την εξής απάντηση:



-Πόσοι νεκροί υπήρχαν;

-Ούτε ένας

-Εεεε τότε απέτυχε το κίνημα τους!









Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τάλμποτ ανησυχεί καθώς τις αμερικανικές βάσεις έχουν περικυκλώσει άρματα μάχης και δύναμη του στρατού. Στις βάσεις είναι αποθηκευμένα αρκετά από τα 7.500 πυρηνικά όπλα που έχουν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη.Διεκόπησαν και όλες οι επικοινωνίες των βάσεων αλλά και της πρεσβείας των ΗΠΑ. Ο Παπαδόπουλος προέβη σ'αυτες τις ενέργειες για να προλάβει ενέργειες των Αμερικάνων με το "κίνημα των στρατηγών" με τους οποίους υπήρχε συνεργασία.

Οι Αμερικανοί ετοίμαζαν «βασιλικό πραξικόπημα» στρατηγών, με σκοπό να παραμείνουν στην εξουσία 1-2 χρόνια για να επιβάλλουν την διασαλευθείσα τάξη και μετά να επαναφέρουν το «δημοκρατικό» πολίτευμα. Όμως, αντί των στρατηγών, τους προέκυψαν συνταγματάρχες! Οι Αμερικανοί αιφνιδιάστηκαν, τις πρώτες ώρες έπεσαν στο τραπέζι προτάσεις για επέμβαση του 6ου Στόλου (προς αποκατάσταση της… δημοκρατίας), ωστόσο επικράτησαν ψυχραιμότερες απόψεις και εν συνεχεία ακολούθησαν αναγκαστικά την τακτική του «βλέποντας και κάνοντας».Η ΩΡΑ Χ;: Στις 01:45 οι Παπαδόπουλος,Μακαρέζος και Λαδάς,με οδηγό τον ταξίαρχο της Αεροπορίας αναμένουν έξω από το πεντάγωνο. Η αγωνία έχει φτάσει στο αποκορύφωμα τους. Στις 02:20 καταφθάνει η Β' Μοίρα Καταδρομών και καταλαμβάνει όλο το πεντάγωνο. Όλες οι μονάδες της Αττικής που συμμετέχουν στην συνωμοσία του σχεδίου έχουν καταλάβει τους στόχους τους χωρίς προβλήματα.