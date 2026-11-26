Καταδίωξη έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης στη Συγγρού όταν ένας οδηγός μηχανής αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και επιτάχυνε πρ...



Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10.35 επί της Λαγουμιτζή και Συγγρού. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 34χρονο, αυτός όμως αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.



Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και στο ύψος του Νιάρχος τόσο ο καταδιωχθείς όσο και μία μοτοσυκλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ γλίστρησαν και έπεσαν στο έδαφος. Ο 34χρονος συνελήφθη ενώ, τόσο ο ίδιος όσο και ένας αστυνομικός τραυματίστηκαν ελαφρά.



Μετά την καταδίωξη οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθήθηκε ψάχνοντας για συσκευασίες που πετούσε ο άνδρας οι οποίες πιθανόν περιέχουν ναρκωτικά.

Καταδίωξη έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης στη Συγγρού όταν ένας οδηγός μηχανής αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και επιτάχυνε προκειμένου να διαφύγει.