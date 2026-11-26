Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 187 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στις θαλάσσιες περ...

Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 187 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Γαύδου και της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.Αρχικά, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Περίπου 95 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση, στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, όπου μη επανδρωμένο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 53 αλλοδαπούς. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, με τη συνδρομή δύο παραπλεόντων δεξαμενόπλοιων, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.Στην τρίτη επιχείρηση, επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 39 αλλοδαπούς, στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων