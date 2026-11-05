Υπόθεση ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Ζητούν συγγνώμη οι κατηγορούμενοι – «Είμαστε μετανιωμένοι και συντετριμμένοι»

Οργή συνεχίζουν να προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με την υπεξαίρεση χρημάτων από εράνους σε βάρος ...

Η υπόθεση, που βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας, έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τους κατηγορούμενους να εμφανίζονται μετανιωμένοι και να ζητούν συγγνώμη.Σύμφωνα με αποκλειστική τους δήλωση, που μετέδωσε το Action24, οι κατηγορούμενοι αναφέρουν:«Είμαστε μετανιωμένοι και συντετριμμένοι. Ζητάμε συγγνώμη. Όμως, το ύψος του χρηματικού ποσού που δεν αποδόθηκε είναι πολύ μικρότερο από αυτό που αποδίδεται. Ωστόσο, και πάλι είναι εξαιρετικά υψηλό».Υπενθυμίζεται ότι σήμερα απολογείται ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 37χρονος ιδρυτής και πρόεδρος της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος φέρεται ως κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο.Ο κατηγορούμενος δίνει εξηγήσεις για τη διαχείριση των εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν με «όχημα» τη MKO. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, από τα περίπου 3,9 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν για 34 οικογένειες, στους δικαιούχους αποδόθηκε ποσό 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,8 εκατ. ευρώ.