Ρωσική πρεσβεία: 34 Ρωσίδες συνελήφθησαν στην Άγκυρα για ‘ηθικές παραβάσεις’

Η Ρωσική Πρεσβεία στην Άγκυρα ανέφερε τη σύλληψη 34 Ρωσίδων κατά τη διάρκεια αστυνομικών εφόδων στην τουρκική πρωτεύουσα για παραβιάσεις ...











«Οι Ρωσίδες κρατούνται αυτή τη στιγμή στο κέντρο απέλασης Akyurt στη Μόσχα, όπου ένας Τούρκος δικηγόρος συνεργάζεται μαζί τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση.



Σύμφωνα με διπλωμάτες, τα κινητά τηλέφωνα των κρατουμένων έχουν κατασχεθεί, αλλά τους έχει επιτραπεί να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους μέσω σταθερής τηλεφωνίας.



«Έχει προγραμματιστεί δικαστική ακρόαση για το επόμενο διάστημα, μετά την οποία θα ληφθεί απόφαση σχετικά με τη μελλοντική τους τύχη. Η πρεσβεία έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την προξενική πρόσβαση στις γυναίκες, καθώς και για να διευκρινίσει τους λόγους κράτησής τους και τις συνθήκες κράτησής τους. Καθώς εξελίσσεται η κατάσταση, θα παρασχεθεί περαιτέρω η απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια», ανέφερε η ρωσική πρεσβεία.



rtvi.com

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Echedoros.blog «Οι Ρωσίδες κρατούνται αυτή τη στιγμή στο κέντρο απέλασης Akyurt στη Μόσχα, όπου ένας Τούρκος δικηγόρος συνεργάζεται μαζί τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση.Σύμφωνα με διπλωμάτες, τα κινητά τηλέφωνα των κρατουμένων έχουν κατασχεθεί, αλλά τους έχει επιτραπεί να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους μέσω σταθερής τηλεφωνίας.«Έχει προγραμματιστεί δικαστική ακρόαση για το επόμενο διάστημα, μετά την οποία θα ληφθεί απόφαση σχετικά με τη μελλοντική τους τύχη. Η πρεσβεία έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την προξενική πρόσβαση στις γυναίκες, καθώς και για να διευκρινίσει τους λόγους κράτησής τους και τις συνθήκες κράτησής τους. Καθώς εξελίσσεται η κατάσταση, θα παρασχεθεί περαιτέρω η απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια», ανέφερε η ρωσική πρεσβεία.rtvi.com

Η Ρωσική Πρεσβεία στην Άγκυρα ανέφερε τη σύλληψη 34 Ρωσίδων κατά τη διάρκεια αστυνομικών εφόδων στην τουρκική πρωτεύουσα για παραβιάσεις των ηθών και της δημόσιας ασφάλειας.Η διπλωματική αποστολή έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την προξενική πρόσβαση σε Ρώσους πολίτες, ανέφερε η πρεσβεία σε ανακοίνωσή της.Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, 34 Ρωσίδες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικών εφόδων στα νυχτερινά κέντρα Maxim, Havana και Foliberger της Άγκυρας στις 23 Οκτωβρίου. Οι τουρκικές αρχές επικαλέστηκαν παραβιάσεις της ηθικής και της δημόσιας ασφάλειας ως λόγο για τις συλλήψεις