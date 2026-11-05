Πανικός στους ουρανούς και πανευρωπαϊκός συναγερμός... Απειλές για βόμβες σε 8 πτήσεις ανά την Ευρώπη

Μπαράζ απειλών για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη σημειώνεται τις τελευταίες μέρες σε όλη την Ευρώπη με το φαινόμενο να παίρνει καταιγιστικ...







Από το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού ανακοινώθηκε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά όσον αφορά το αεροσκάφος που άλλαξε πορεία εξαιτίας της απειλής.



Νέος γύρος απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα που εκτελούσαν πτήσεις ανά την Ευρώπη, καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026.



Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Guardian, υπήρξαν απειλές για βόμβες στις εξής πτήσεις:EI-DEH Πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, που εξετράπη προς την αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Γαλλία

FR6410 Πτήση της Ryanair από τη Μαδρίτη προς τη Σόφια

Πτήση FR3606 της Ryanair από την Κοπεγχάγη προς τη Σόφια

Πτήση FR1730 της Ryanair από το Στάνστεντ προς τη Σόφια, που εκτρέπεται προς το Πλόβντιβ της Βουλγαρίας

Πτήση LO235 της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με αναφορά της LOT, κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα στο αεροσκάφος.

W46387 Πτήση της WizzAir από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, που εκτρέπεται προς τη Βιέννη, Αυστρία

AY1761 Πτήση της FinnAir από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη.

AY 1471 Πτήση της FinnAir από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη που προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Αυστρίας.



Το πρωί της Πέμπτης, ένα επιβατικό αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της Aer Lingus με 151 επιβάτες και έξι μέλη πλήρωμα, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο–Ρώμη, εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux) στο Φοβίλ της Γαλλίας, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Παρίσι, έπειτα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας.