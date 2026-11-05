Υπογράφηκε η επόμενη φάση της Ευρωκορβέτας στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα-Ανταπόκριση από τη «Euronaval 2026»









ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ







Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική διαμόρφωση θα πρέπει να διαθέτει ισχυρό σύστημα μάχης, ικανότητες αντιαεροπορικού πολέμου, αντιπλοϊκά όπλα και αποτελεσματικό σύστημα αυτοπροστασίας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πιθανή ενίσχυση των ανθυποβρυχιακών δυνατοτήτων. Η τελική διαμόρφωση πάντως απέχει ακόμη από το να έχει καθοριστεί δημόσια και οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένα ραντάρ, βλήματα ή αριθμό κελιών VLS πρέπει προς το παρόν να αντιμετωπίζεται ως πιθανή επιλογή και όχι ως οριστική απόφαση.

Η συμβασιοποίηση του Stage 2 θα επιτρέψει την ουσιαστική πρόοδο της λεπτομερούς σχεδίασης, της ενσωμάτωσης τεχνολογιών και της ανάπτυξης των δύο προβλεπόμενων πρωτοτύπων: της έκδοσης μάχης Full Combat Multipurpose (FCM) και της έκδοσης Long Range Multipurpose (LRM). Για την Ελλάδα, η εξέλιξη θα ενισχύσει τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό ναυπηγικό πρόγραμμα, στο οποίο εμπλέκεται και η ελληνική HYDRUS.Όπως είχαμε αναφέρει σε προγενέστερο άρθρο – ανάλυση μας: Για το Πολεμικό Ναυτικό, η επιχειρησιακά ενδιαφέρουσα έκδοση είναι προφανώς η Full Combat Multipurpose. Η ελληνική απαίτηση δεν αφορά ένα απλό πλοίο ανοικτής θαλάσσης ή ένα ωκεάνιο περιπολικό σκάφος αλλά ένα πολεμικό πλοίο το οποίο θα μπορεί να επιχειρεί στο περιβάλλον υψηλής απειλής του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.