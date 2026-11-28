Πλημμύρες σε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις και εκτεταμένες κατολισθήσεις προκαλεί στην Κέρκυρα η κακοκαιρία που είναι και σήμερα (28.1...









Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς και τη διέλευση από δρόμους όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού.



Υπενθυμίζεται πως είναι ακόμα σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.









Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς και τη διέλευση από δρόμους όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού.Υπενθυμίζεται πως είναι ακόμα σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και απεγκλωβισμοί



Στην Κέρκυρα, προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο βόρειο αλλά και στο νότιο τμήμα του νησιού, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει 7 περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επέμβει σε 4 από αυτά. Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων, από δύο ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν όταν έπεσαν σε χαντάκι που είχε καλυφθεί από τα νερά της βροχής.



Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η εικόνα στη Λευκίμμη, στη νότια Κέρκυρα, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού.



Ο όγκος του νερού έφτασε σχεδόν στο ύψος του δρόμου και του κρηπιδώματος, ενώ η ροή ήταν ιδιαίτερα ορμητική. Η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των σκαφών, αλλά και των κατοικιών που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού.



Πλημμύρισε ξανά το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας



Την ίδια ώρα, η ισχυρή βροχόπτωση, που κατά διαστήματα συνοδεύτηκε από καταιγίδες, προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας.



Για ακόμη μία φορά, η περιοχή του Λιστόν βρέθηκε αντιμέτωπη με συσσώρευση υδάτων. Δρόμοι και πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ νερά κάλυψαν τμήματα της πλατείας, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία των πεζών.



Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Πλημμύρες σε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις και εκτεταμένες κατολισθήσεις προκαλεί στην Κέρκυρα η κακοκαιρία που είναι και σήμερα (28.11.2026) σε εξέλιξη. Οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την περιοχή μιας και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις βροχές των προηγούμενες ωρών.Η παρατεταμένη βροχή έχει «βυθίσει» την λάσπη την Κέρκυρα, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών. Η κακοκαιρία θα συνεχίζει και τις επόμενες ώρες να δείχνει τα «δόντια της» φέροντας ακόμα περισσότερες καταιγίδες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν σταματά να λαμβάνει κλήσεις για απεγκλωβισμούς και αντλήσεις νερών.Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τα Ιόνια Νησιά, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, κίνδυνο πλημμυρών και ισχυρούς ανέμους, με τα επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένεται να διατηρηθούν έως τα μεσάνυχτα.