Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε στο σπίτι μίας 42χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνελήφθη ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίω...

Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε στο σπίτι μίας 42χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνελήφθη ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.Η γυναίκα διέμενε στην περιοχή του Λαγκαδά μαζί με την ανήλικη κόρη της, ενώ έχει σχηματιστεί και δικογραφία σε βάρος ενός 46χρονου, ο οποίος αναζητείται.Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στο σπίτι της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: δίκαννη καραμπίνα, τέσσερα αεροβόλα όπλα που εκτοξεύουν μεταλλικά βλήματα, δύο όπλα κρότου, ένας πυρσός, επτά μαχαίρια, 641 φυσίγγια-σφαιρίδια, δυο κουκούλες τύπου FULL FACE, δυο φορητοί ασύρματοι συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ., ένα καπέλο της ΕΛ.ΑΣ., τρεις ανιχνευτές μετάλλων, μία συσκευασία κάνναβης βάρους (2,6) γραμμαρίων, δυο DRONE, μια μονάδα καταγραφικού από κύκλωμα βιντεοσκόπησης οικείας, ένα κινητό τηλέφωνο, μια ζώνη πλήρους εξάρτησης με (7) θήκες και μια συσκευή ευθυγράμμισής σκοπευτικών λέιζερ.Σε βάρος της, καθώς και του 46χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί όπλων, ναρκωτικών, αρχαιοτήτων, ραδιοσταθμών και για έκθεση ανηλίκου.Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.