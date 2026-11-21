Αποστολή στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή μονή του Αγίου Διονυσίου Εν Ολύμπω. Η μοναδική ιστορία της καταστροφής της από τους Γε...





Το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω θεωρείται ένα σπάνιας αρχιτεκτονικής ομορφιάς μνημείο με πλούσια ιστορία που συμπληρώνεται από εμπρησμούς, διωγμούς και καταστροφές. Η μεγαλύτερη προήλθε από τους ναζί, στα χρόνια της Γερμανικής κατοχής, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και ο Karl Faber. Λίγο πριν πεθάνει ο Γερμανός στρατιώτης έστειλε μια επιστολή στο μοναστήρι η οποία τελειώνει με μια ευχή που σήμερα ακούγεται σχεδόν ουτοπική: την παγκόσμια ειρήνη. Μιλήσαμε με τον ιερονόναχο του μοναστηριού, πατέρα Πορφύριο ο οποίος και μας διηγήθηκε όλη την ιστορία:“Ήρθα στο μοναστήρι το 1989. Ήμουν τότε 18 χρονών” μας είπε ξεκινώντας την αφήγησή του. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1543. Κτήτορας και ιδρυτής είναι ο Άγιος Διονύσιος εν Ολύμπω, ένας τοπικός άγιος. Γεννήθηκε στην Καρδίτσα στο χωριό Σκλάτενα Μουζακίου. Από πολύ νωρίς θέλησε να ασπαστεί τον μοναχισμό και μπήκε στη μονή του Μεγάλου Μετέωρο, στα Μετέωρα, με το όνομα Δανιήλ. Στη συνέχεια, επειδή ήθελε περισσότερη ησυχία και να αφοσιωθεί στην προσευχή, πήγε στο Άγιον Όρος όπου έγινε ηγούμενος στη Μονή Φιλοθέου.