Με τη συμμετοχή 13 πληρωμάτων αρμάτων από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Ιταλία και την Κύπρο πραγματοποιήθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός Πληρωμάτων...









Για πρώτη φορά, από πλευράς ελληνικής συμμετοχής, στο διαγωνισμό συμμετείχε πλήρωμα άρματος αποτελούμενο αποκλειστικά από εφέδρους, αναδεικνύοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Εφεδρείας και τη συμβολή της στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του Στρατού Ξηράς.



Η τελική κατάταξη των Ουλαμών, προέκυψε από το συνδυασμό του χρόνου που χρειάστηκε το κάθε πλήρωμα για να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες, σε συνάρτηση με την επιμέρους βαθμολόγηση των δεξιοτήτων του και της ευστοχίας των βολών του.

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Ο διαγωνισμός, είχε ως σκοπό την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των πληρωμάτων αρμάτων, την απόκτηση εμπειρίας και την αξιολόγηση του προσωπικού υπό συνθήκες πίεσης χρόνου, στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων. Για πρώτη φορά, από πλευράς ελληνικής συμμετοχής, στο διαγωνισμό συμμετείχε πλήρωμα άρματος αποτελούμενο αποκλειστικά από εφέδρους, αναδεικνύοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Εφεδρείας και τη συμβολή της στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του Στρατού Ξηράς.Η τελική κατάταξη των Ουλαμών, προέκυψε από το συνδυασμό του χρόνου που χρειάστηκε το κάθε πλήρωμα για να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες, σε συνάρτηση με την επιμέρους βαθμολόγηση των δεξιοτήτων του και της ευστοχίας των βολών του.Ο διαγωνισμός, είχε ως σκοπό την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των πληρωμάτων αρμάτων, την απόκτηση εμπειρίας και την αξιολόγηση του προσωπικού υπό συνθήκες πίεσης χρόνου, στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων.









Παράλληλα, ανέδειξε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τον επαγγελματισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πληρωμάτων, ενώ συνέβαλε στην προβολή του σύγχρονου αρματικού δυναμικού της χώρας μας και στην ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.



Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, παρουσία του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) Αντιστράτηγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε η τελική φάση του διαγωνισμού. Παράλληλα, ανέδειξε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τον επαγγελματισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πληρωμάτων, ενώ συνέβαλε στην προβολή του σύγχρονου αρματικού δυναμικού της χώρας μας και στην ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, παρουσία του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) Αντιστράτηγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε η τελική φάση του διαγωνισμού.















Την πρώτη θέση κατέκτησε το αμερικανικό πλήρωμα



Σύμφωνα με την συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν τα πληρώματα κατά την διάρκεια των αγωνισμάτων, την πρώτη θέση κατέκτησε το πλήρωμα των Ηνωμένων Πολιτειών, τη δεύτερη το πλήρωμα της Ιταλίας, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το ελληνικό πλήρωμα της 25ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.











Απαιτητικές δοκιμασίες και αξιολόγηση επιχειρησιακών δεξιοτήτων



Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, τα πληρώματα κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μία έως τρεις δοκιμασίες ημερησίως, αξιολογούμενα με βάση την επίδοσή τους. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που συνδέονται με την εκπαίδευση, την τεχνική κατάρτιση, την ταχύτητα αντίδρασης και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πληρωμάτων αρμάτων.



Μεταξύ των αγωνισμάτων περιλαμβάνονταν ο προσδιορισμός απόστασης, ολυμπιακός αγώνας αρματιστή, αναγνώριση εχθρικών μέσων και αίτηση πυρών πυροβολικού, κοπή και επανασύνδεση ερπύστριας, εκτέλεση επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων μέρα και νύχτα, βολές αρμάτων με ελαττωμένες δυνατότητες. Στο πρόγραμμα εντάχθηκε επίσης δοκιμασία διακομιδής τραυματία, αναδεικνύοντας την σημασία της ετοιμότητας των πληρωμάτων και σε συνθήκες που απαιτούν άμεση αντίδραση και συντονισμό.









Όπως επισήμανε ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ), Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καραβιδόπουλος, «ο διαγωνισμός αποτελεί πλέον σημαντικό θεσμό για τη χώρα, καθώς διοργανώνεται για πέμπτη φορά από το 2020».



Ο σχεδιασμός του βασίστηκε στα πρότυπα αντίστοιχου διεθνούς διαγωνισμού αρμάτων που πραγματοποιείται στην Ευρώπη από την Αμερικανική Διοίκηση Στρατού Ξηράς Ευρώπης και Αφρικής, με τη συνδρομή της 7ης Διοίκησης Εκπαιδεύσεως. Τα αγωνίσματα προσαρμόστηκαν στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού πεδίου και του χώρου διεξαγωγής τους, με βασικό στόχο την ανάδειξη του επιπέδου εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχόντων. Όπως επισήμανε ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ), Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καραβιδόπουλος, «ο διαγωνισμός αποτελεί πλέον σημαντικό θεσμό για τη χώρα, καθώς διοργανώνεται για πέμπτη φορά από το 2020».Ο σχεδιασμός του βασίστηκε στα πρότυπα αντίστοιχου διεθνούς διαγωνισμού αρμάτων που πραγματοποιείται στην Ευρώπη από την Αμερικανική Διοίκηση Στρατού Ξηράς Ευρώπης και Αφρικής, με τη συνδρομή της 7ης Διοίκησης Εκπαιδεύσεως. Τα αγωνίσματα προσαρμόστηκαν στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού πεδίου και του χώρου διεξαγωγής τους, με βασικό στόχο την ανάδειξη του επιπέδου εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχόντων.









Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο διοικητής της ΑΣΔΙΘ στην συμμετοχή πληρώματος εφέδρων, συνδέοντάς την με την ενίσχυση του θεσμού της ενεργού εφεδρείας και την έννοια του «πολίτη οπλίτη». Όπως υπογράμμισε, «η παρουσία των εφέδρων στη διοργάνωση αποτυπώνει τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η εφεδρεία στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο διοικητής της ΑΣΔΙΘ στην συμμετοχή πληρώματος εφέδρων, συνδέοντάς την με την ενίσχυση του θεσμού της ενεργού εφεδρείας και την έννοια του «πολίτη οπλίτη». Όπως υπογράμμισε, «η παρουσία των εφέδρων στη διοργάνωση αποτυπώνει τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η εφεδρεία στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030».











Η κυπριακή συμμετοχή και το μήνυμα της συμμαχικής συνεργασίας



Ξεχωριστή θέση στην διοργάνωση είχε και η συμμετοχή πληρώματος της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, το οποίο έλαβε μέρος για πρώτη φορά σε αντίστοιχο διαγωνισμό. Το κυπριακό πλήρωμα αγωνίστηκε με άρμα Leopard 1A5, το οποίο του παραχωρήθηκε από την ελληνική πλευρά και διέφερε από τον τύπο άρματος με τον οποίο τα μέλη του εκπαιδεύονται και επιχειρούν στην Κύπρο.



Παρά την ιδιαιτερότητα αυτή, το πλήρωμα προσαρμόστηκε γρήγορα στις απαιτήσεις του διαγωνισμού και, σύμφωνα με τον Αντιστράτηγο Καραβιδόπουλο, «μέχρι και την προτελευταία ημέρα βρισκόταν πολύ κοντά στις τρεις πρώτες θέσεις». Ο ίδιος συνεχάρη τους Κύπριους στρατιωτικούς, επισημαίνοντας τον επαγγελματισμό που επέδειξαν.



Με τη συμμετοχή 13 πληρωμάτων αρμάτων από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Ιταλία και την Κύπρο πραγματοποιήθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός Πληρωμάτων Αρμάτων 2026.Ο φετινός διεθνής διαγωνισμός έγινε από 14 έως 20 Νοεμβρίου 2026, στο Πεδίο Ασκήσεων – Πεδίο Βολής «ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» στην Ξάνθη.Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τα πληρώματα αξιολογήθηκαν σε επιχειρησιακές διαδικασίες με μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίες μεταξύ άλλων, εστίασαν σε θέματα τακτικής μικρών κλιμακίων, τεχνικής εκτέλεσης βολών καθώς και σε τεχνικά θέματα των αρμάτων.