Τραμπ: «Χωρίς εμένα, το Ισραήλ και η Μέση Ανατολή δεν θα υπήρχαν σήμερα»

Στη δική του παρέμβαση αποδίδει ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), την αποτροπή μιας καταστροφικής εξέλιξης στη Μέση Α...

Στη δική του παρέμβαση αποδίδει ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), την αποτροπή μιας καταστροφικής εξέλιξης στη Μέση Ανατολή, ισχυριζόμενος ότι χωρίς τις ενέργειές του το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ.Σε νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά:«Το Ισραήλ και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη η Μέση Ανατολή δεν θα υπήρχαν σήμερα αν δεν είχα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».«Κανείς δεν θέλει να το πει, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι είναι αλήθεια», πρόσθεσε.Η δήλωση έρχεται ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ιράν, με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ απέτρεψαν την ανάπτυξη ιρανικού πυρηνικού όπλου, παρουσιάζοντας την πολιτική του ως καθοριστική για την ασφάλεια του Ισραήλ.