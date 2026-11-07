Λουτράκι: Στέλεχος του Στρατού Ξηράς ο 26χρονος αγνοούμενος δύτης

Συναγερμός έχει σημάνει από χθες το απόγευμα στις Λιμενικές Αρχές της Κορινθίας, μετά την εξαφάνιση ενός 26χρονου δύτη στη θαλάσσια περιο...



Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του KranosGR, ο αγνοούμενος 26χρονος είναι στέλεχος του Στρατού Ξηράς, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία.



Ο νεαρός στρατιωτικός φέρεται να είχε μεταβεί στην περιοχή για ερασιτεχνική κατάδυση την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες χάθηκαν τα ίχνη του.



Αμέσως κινητοποιήθηκε το Λιμεναρχείο Κορίνθου και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.



Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής δημοσιοποιημένες πληροφορίες, στις έρευνες συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ιδιώτης δύτης.



Οι αναζητήσεις επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή της Στέρνας, όπου χάθηκαν τα ίχνη του 26χρονου.

Συναγερμός έχει σημάνει από χθες το απόγευμα στις Λιμενικές Αρχές της Κορινθίας, μετά την εξαφάνιση ενός 26χρονου δύτη στη θαλάσσια περιοχή Στέρνα, κοντά στη Λίμνη Βουλιαγμένης, στην Περαχώρα Λουτρακίου.