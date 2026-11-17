







Οι συνεντεύξεις του αφιέρωναν πάντα ένα τμήμα τους στο σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Και όπως αποδεικνύεται σήμερα, ακόμη και μετά από πολλά χρόνια είναι επίκαιρες και κυρίως, εύστοχες.Ενδεικτικά είναι τα αποσπάσματα από το κείμενο που έγραψε ο συγγραφέας Βαγγέλης Ραπτόπουλος, στο περιοδικό ΜΕΝ, αμέσως μετά μια συνάντησή τους στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, λόγο μετά την εκλογική νίκη του Κώστα Σημίτη, το 1996.Για τη δική σας γενιά, του Πολυτεχνείου, τι γνώμη έχετε;Οτι ήταν η πιο άχρηστη γενιά. Αυτή κυβέρνησε τόσα χρόνια. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα; Μάθαμε να κλίνουμε το ρήμα “βολεύομαι” σε όλους τους χρόνους. Και τώρα βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Βγαίνει η Ν.Δ. και λέει “μας τιμώρησε ο λαός και δεν μας ψήφισε”. Τι λέτε ρε; Θεωρείτε τιμωρία ότι δεν βγήκατε μια φορά και τώρα ελπίζετε να ξαναβγείτε για να κάψετε κι ό,τι απέμεινε; Δεν ντρέπεστε, ρε, κι εσείς κι οι άλλοι που ζητάτε απ’ τον κόσμο να σας ψηφίσει; Αλλά καλά να πάθουμε κι εμείς, αφού τους ψηφίζουμε.Και η Αριστερά;Πιο χάλια δεν νομίζω να ήταν ποτέ. Ποια είναι η πρόταση της Αριστεράς για να πει ο κοσμάκης “έχω κάπου να ακουμπήσω” ; Κι ύστερα στο ΚΚΕ μείναν οι 80άρηδες. Γιατί για να σου επιτρέψει το ΚΚΕ να εκλεγείς πρέπει να ‘χεις περάσει τα 50. Ελεος.Πάντως αποκατέστησαν τον Ζαχαριάδη και μερικώς τον Βελουχιώτη.Γελοία πράγματα! Ο κόσμος καίγεται και ξαφνικά αυτό ήταν το πρόβλημά μας; Μα, γι’ αυτούς έχει αποφασίσει μόνος του ο κόσμος που ‘χει διαβάσει. Δεν περιμέναμε να ‘ρθει πίσω πίσω το ΚΚΕ να μας τα πει.