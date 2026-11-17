Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στη Λαμία, ενώ ακόμη τρεις ταυτοποιήθηκαν ως συνεργοί τους, για κλοπή αυτοκινήτου και διάρρηξη καταστήματος υ...

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στη Λαμία, ενώ ακόμη τρεις ταυτοποιήθηκαν ως συνεργοί τους, για κλοπή αυτοκινήτου και διάρρηξη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καρδίτσα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης και οι έξι γονείς τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.Οι δύο κλοπές έγιναν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι ανήλικοι έκλεψαν αρχικά ένα αυτοκίνητο από περιοχή της Λαμίας και στη συνέχεια μετέβησαν με αυτό στην Καρδίτσα.Εκεί, τις απογευματινές ώρες, εισήλθαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό. Αμέσως μετά διέφυγαν με το κλεμμένο όχημα και επέστρεψαν στη Λαμία.Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αξιοποιώντας στοιχεία από την έρευνα, ταυτοποίησαν τους εμπλεκομένους και συνέλαβαν τρεις από αυτούς. Οι υπόλοιποι τρεις συνεργοί τους ταυτοποιήθηκαν και κατηγορούνται επίσης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.Κατά την έρευνα, οι συλληφθέντες υπέδειξαν στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχαν κρύψει το αυτοκίνητο, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σκόπευαν να το χρησιμοποιήσουν σε μελλοντικές αξιόποινες πράξεις. Το όχημα κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των έξι γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.