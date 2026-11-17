Στην Ελευσίνα αναμένονται την ερχόμενη Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, τα τελευταία δύο ελικόπτερα MH-60R «Romeo» του Πολεμικού Ναυτικού, με την...

Το ποντιζόμενο σόναρ που αλλάζει την έρευνα



Στον πυρήνα των ανθυποβρυχιακών δυνατοτήτων του Romeo βρίσκεται το AN/AQS-22 ALFS, ένα ποντιζόμενο σόναρ χαμηλών συχνοτήτων. Το ελικόπτερο μπορεί να αιωρείται πάνω από επιλεγμένο σημείο και να κατεβάζει τον αισθητήρα στο νερό, αναζητώντας ακουστικές ενδείξεις υποβρυχίου.



Η δυνατότητα επιλογής του βάθους λειτουργίας έχει ιδιαίτερη αξία. Η διάδοση του ήχου στη θάλασσα επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, την αλατότητα και την πίεση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφορετικές συνθήκες εντοπισμού ανά περιοχή και βάθος. Το πλήρωμα μπορεί να προσαρμόζει την έρευνα στα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αξιοποιώντας την εικόνα που διαθέτει για την περιοχή.



Το μεγάλο επιχειρησιακό πλεονέκτημα του ελικοπτέρου είναι η ταχύτητα μετακίνησης μεταξύ διαφορετικών σημείων έρευνας. Ένα Romeo μπορεί να προσεγγίσει γρήγορα έναν τομέα ενδιαφέροντος, να πραγματοποιήσει διαδοχικές ποντίσεις και να ελέγξει μια ένδειξη που έχει προκύψει από φρεγάτα ή άλλο μέσο.









Στην Ελευσίνα αναμένονται την ερχόμενη Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, τα τελευταία δύο ελικόπτερα MH-60R «Romeo» του Πολεμικού Ναυτικού, με την άφιξή τους να ολοκληρώνει την παραλαβή των επτά υπερσύγχρονων ελικοπτέρων που απέκτησε η Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, τα δύο Romeo θα μεταφερθούν με αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-17, προσθέτοντας ακόμη ένα κρίσιμο κομμάτι στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανθυποβρυχιακής ισχύος του Στόλου.Με πέντε ελικόπτερα να έχουν ήδη παραληφθεί, η άφιξη των δύο τελευταίων ολοκληρώνει το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα ως προς τις παραδόσεις. Το επόμενο βάρος πέφτει στην επιχειρησιακή αξιοποίηση ολόκληρης της επτάδας, στην εκπαίδευση περισσότερων πληρωμάτων και στη διατήρηση υψηλών διαθεσιμοτήτων, ώστε τα νέα μέσα να βρίσκονται εκεί όπου τα χρειάζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει με τη σταδιακή ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με τις νέες φρεγάτες FDI, την προοπτική απόκτησης δύο ιταλικών Bergamini και την επιστροφή των αναβαθμισμένων P-3B Orion. Μαζί με τα Aegean Hawk, τα Romeo δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια αλματώδη αναβάθμιση της δυνατότητας εντοπισμού, παρακολούθησης και αντιμετώπισης υποβρυχίων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.Η συμφωνία άνω των 550 εκατ. δολαρίωνΗ απόκτηση των MH-60R πραγματοποιήθηκε μέσω διακρατικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Foreign Military Sales. Το πρόγραμμα αφορά επτά ελικόπτερα πολλαπλών αποστολών, με εξοπλισμό και υποστήριξη που επιτρέπουν την αξιοποίησή τους στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και στον πόλεμο επιφανείας.Κατά την επίσημη υποδοχή των πρώτων τριών Romeo στο Κοτρώνι, τον Μάρτιο του 2024, η αξία του προγράμματος είχε προσδιοριστεί από τον πρωθυπουργό σε περισσότερα από 550 εκατομμύρια δολάρια. Η αρχική αμερικανική γνωστοποίηση για την πιθανή πώληση, το 2019, προέβλεπε εκτιμώμενο συνολικό κόστος 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για την εκτίμηση του πακέτου στην έγκριση πώλησης και όχι για αυτοτελή τιμή αγοράς των επτά ελικοπτέρων.Στην αμερικανική γνωστοποίηση περιλαμβάνονταν, πέρα από τις πλατφόρμες, ραντάρ, ποντιζόμενα σόναρ, ηλεκτροοπτικά συστήματα, ηχοσημαντήρες, τορπίλες Mk54, ανταλλακτικά, εκπαίδευση και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Η επένδυση αφορά συνεπώς ένα ολοκληρωμένο οπλικό σύστημα, του οποίου η απόδοση εξαρτάται από την επάρκεια προσωπικού, υλικών και υποδομών σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.