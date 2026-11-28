Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αποκάλυψαν ότι στελέχη της Χεζμπολάχ αποστέλλονται επιβαίνοντα σε πολιτικά αλιευτικά σκάφη στον νό...

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αποκάλυψαν ότι στελέχη της Χεζμπολάχ αποστέλλονται επιβαίνοντα σε πολιτικά αλιευτικά σκάφη στον νότιο Λίβανο για να φωτογραφίζουν ισραηλινά πολεμικά πλοία και να συλλέγουν πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τη συνήθη αλιευτική δραστηριότητα ως κάλυψη για αποστολές επιτήρησης.Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις γνωστοποίησαν την Παρασκευή 27/11 ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί πολιτικά αλιευτικά σκάφη ως κάλυψη για επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών εναντίον ισραηλινών ναυτικών δυνάμεων που επιχειρούν ανοιχτά των ακτών του νοτίου Λιβάνου.Πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ανακρίσεων ατόμων που δρούσαν στην περιοχή των θαλάσσιων συνόρων αποκάλυψαν ότι η τρομοκρατική οργάνωση εκμεταλλεύεται την πολιτική αλιευτική δραστηριότητα ως προκάλυμμα για αποστολές κατασκοπείας εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.Σύμφωνα με την αποκάλυψη, η Χεζμπολάχ στέλνει στελέχη της πάνω σε αλιευτικά σκάφη προκειμένου να προσεγγίζουν τις δυνάμεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στη θαλάσσια ζώνη ασφαλείας ανοιχτά του νοτίου Λιβάνου, να φωτογραφίζουν στρατιωτικά πλοία και να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις τους.Η χρήση πολιτικών σκαφών επιτρέπει στην οργάνωση να επιχειρεί να καμουφλάρει τη δραστηριότητά της και να αναμειγνύεται με τη συνήθη κυκλοφορία σκαφών στην περιοχή.Μέσω αυτής της μεθόδου, η Χεζμπολάχ επιδιώκει να αποσπάσει πληροφορίες για τις ισραηλινές δυνάμεις χωρίς να κινήσει αμέσως υποψίες.Μετά την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντισυνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα «X» άμεση προειδοποίηση προς τους Λιβανέζους κατοίκους και τους αλιείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καλώντας τους να λάβουν προφυλάξεις, να αποφεύγουν την είσοδο σε περιοχές όπου επιχειρούν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού και να παραμένουν μακριά από στρατιωτικά σκάφη.Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υπογράμμισαν ότι η εκμετάλλευση της πολιτικής δραστηριότητας για τρομοκρατικούς σκοπούς θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των κατοίκων του Λιβάνου, και ιδίως των αλιέων που βιοπορίζονται από τη θάλασσα.Η χρήση αλιευτικών σκαφών εντάσσεται στο επιχειρησιακό μοτίβο της Χεζμπολάχ περί εκμετάλλευσης πολιτικών υποδομών και χώρων για στρατιωτικούς σκοπούς.Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που φαίνεται ως αθώα αλιευτική δραστηριότητα χρησιμεύει, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, ως κάλυψη για αποστολές συλλογής πληροφοριών από την τρομοκρατική οργάνωση.Οι πληροφορίες που προσπαθεί να αποκτήσει η Χεζμπολάχ θα μπορούσαν αργότερα να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση εικόνας πληροφοριών σχετικά με τις ναυτικές επιχειρήσεις και την προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατέστησαν σαφές ότι οι δυνάμεις τους συνεχίζουν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή και θα δράσουν για την προστασία των Ισραηλινών πολιτών και των δυνάμεων ασφαλείας από απειλές.