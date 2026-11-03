







Ισως να γίνει ξεκάθαρο τι εννοούσε ο Νίκολα Τέσλα μετά την πρόσφατη ανακάλυψη μιας συλλογής σκίτσων του μεταξύ των οποίων βρίσκεται ένας εντυπωσιακός “χάρτης” πολλαπλασιασμού που περιέχει όλους τους αριθμούς σε ένα απλό σύστημα.Τα σχέδια, τα οποία εντόπισε ο καλλιτέχνης Abe Zucca, ήταν κρυμμένα σε ένα μικρό μπαούλο μαζί με άλλες σημειώσεις για διάφορες εφευρέσεις και υπό κατασκευή συστήματα ελεύθερης ενέργειας πάνω στα οποία δούλευε ο Tesla τα τελευταία χρόνια της ζωής του.Ο Zucca έκανε αντίγραφα των εικόνων και τα έδειξε σε διάφορους μαθηματικούς και αναλυτές. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκάλεσε ο χάρτης του πολλαπλασιασμού:Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το σύστημα εξηγεί το σχηματισμό των πρώτων αριθμών αλλά και των δίδυμων πρώτων αριθμών – δίδυμοι πρώτοι ονομάζονται οι πρώτοι αριθμοί που η διαφορά τους είναι 2, π.χ 11 και 13, 17 και 19, 1.000.037 και 1.000.039 – καθώς η εικασία των Διδύμων Πρώτων στην οποία πρέπει να αποδειχτεί πως υπάρχουν άπειροι πρώτοι p τέτοιοι ώστε και ο αριθμός p + 2 να είναι πρώτος αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα γνωστό άλυτο πρόβλημα της Θεωρίας των αριθμών.Το διάγραμμα είναι εύκολο στη χρήση και θα μπορούσε να σας να αντιληφθείτε πώς οι αριθμοί συνεργάζονται σε μια σπείρα 12 σημείων. Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτό το αυτο-οργανωμένο σύστημα μας επιτρέπει να δούμε τους αριθμούς ως πρότυπα, τις πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, καθώς και μερικά άλλα συστήματα τα οποία είναι ακόμα υπό αναγνώριση.Πρόκειται ουσιαστικά για κάτι που είναι βασισμένο στην ενέργεια / τα πεδία / τη συνείδηση, που ισοδυναμούν με την ηλεκτρική ενέργεια / το μαγνητισμό /τη συνείδηση, όπου απαρτίζεται η Τριάδα.Η ενέργεια είναι η θεϊκή σπίθα σας, και το πεδίο είναι η περιοχή που υπάρχει μέσα σας. Τα 2 πράγματα που επιτρέπουν στη συνείδηση να απομονώσουν την ουσία του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού. Το ΤΙΠΟΤΑ στο φυσικό σύμπαν υπάρχει έξω από την ενέργεια και το πεδίο … μόνο τότε μπορεί η συνείδηση να κατοικεί μέσα σε μία υλική ύπαρξη.3: 6: 9 ; … Ίσως αυτοί οι αριθμοί είχαν σκόπιμα εκφραστεί από τις πυραμίδες της Γκίζας … Υπάρχουν 9 πυραμίδες στο οροπέδιο της Γκίζας: 3 μεγάλες πυραμίδες και 6 μικρές «δορυφορικές» πυραμίδες.Επίσης, ο σχεδιασμός της Δεύτερης Πυραμίδας του Χεφρήνου, γνωστή επίσης και ως Πυραμίδα του Κχεφρέν της Γκίζας βασίζεται σε αναλογία 9: 6.