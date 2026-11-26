Ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εκτοξεύει ο φιλοκυβερνητικός Τούρκος αρθρογράφος Ιμπραήμ ...



Απειλές «αφανισμού» από τον Καραγκιούλ με φόντο τη βύθιση της ρωσικής κορβέτας στη Λιβύη



Πίσω από την πολεμική ρητορική περί «απροσδόκητων απαντήσεων» και «αφανισμού» των γειτονικών χωρών, ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ αποκαλύπτει στην πραγματικότητα τη βαθιά ανησυχία της Άγκυρας.



Η βύθιση ενός ρωσικού πολεμικού πλοίου σε μια περιοχή όπου η Τουρκία επιχειρεί να εδραιώσει τη δική της επιρροή, υπενθυμίζει πόσο ευάλωτα είναι στην πράξη τα τουρκικά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Βόρεια Αφρική.



Όταν η γεωπολιτική πραγματικότητα δείχνει να ξεπερνά τις φιλοδοξίες της Άγκυρας, οι φιλοκυβερνητικοί κύκλοι καταφεύγουν παραδοσιακά στον εκφοβισμό και στις θεωρίες συνωμοσίας, επιχειρώντας να καλύψουν τον φόβο της στρατηγικής τους απομόνωσης πίσω από τον θόρυβο των απειλών.



Πολεμική ρητορική από τον Καραγκιούλ: «Στόχος το επόμενο χτύπημα να γίνει σε τουρκικό πλοίο – Θα αφανιστούν οι μικρές επιθετικές χώρες»



Υπό τον τίτλο «Ποιος χτύπησε το ρωσικό πολεμικό πλοίο; Η Ουκρανία ή ο άξονας Ισραήλ-ΗΑΕ; Γιατί η επίθεση πραγματοποιήθηκε στη Λιβύη; Μήπως υπονομεύεται η ενοποίηση της Λιβύης ή οι τουρκο-ρωσικές σχέσεις; Η επόμενη επίθεση θα γίνει στην Ερυθρά Θάλασσα; Αυτήν τη φορά θα γίνει στόχος τουρκικό πλοίο;», αναρτήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2026 στον ιστότοπο της ισλαμιστικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας μεσαίας κυκλοφορίας «Γενί Σαφάκ» άρθρο του Ιμπραήμ Καραγκιούλ -το οποίο φιλοξενείται και στην έντυπη έκδοση με πρωτοσέλιδη αναφορά στις σελίδες 1 και 10-, όπου, μεταξύ άλλων, διατυπώνονται οι ακόλουθες θέσεις:



Στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη, η ρωσική κορβέτα «Mercury» δέχθηκε συντονισμένη επίθεση από επτά μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη.



Το πλοίο, το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι για ανεφοδιασμό καυσίμων, βυθίστηκε.



Με το πλήγμα αυτό κατά του «Mercury», ενός εκ των νεότερων σκαφών του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος μεταφέρθηκε στη Μεσόγειο. […]



ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ; ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ;



Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια των εν λόγω επιθέσεων, ένα αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος ίπτατο αδιαλείπτως πάνω από την ίδια περιοχή ή διαδρομή, κάτι που επίσημες ρωσικές πηγές επιμένουν να υπογραμμίζουν.



Κατά το περιστατικό της Βεγγάζης εντοπίστηκε ακόμη ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα που δεν εξερράγη και ανακοινώθηκε ότι ανήκε στην Ουκρανία.



Αμέσως μετά το χτύπημα, διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες διατηρούν βάσεις στη Δυτική Λιβύη -την οποία στηρίζει η Τουρκία- και ότι εξαπέλυσαν την επίθεση από εκεί.



Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε εστία έντασης μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας.



Ενδεχομένως αυτός να ήταν και ο στόχος της συγκεκριμένης δήλωσης [σ.σ. εννοείται η αναφορά περί Δυτικής Λιβύης].



Το αξιοπερίεργο είναι ότι η επίθεση σημειώθηκε σε μια συγκυρία κατά την οποία Τουρκία και Ρωσία είχαν ξεκινήσει να προσεγγίζουν η μία την άλλη στο λιβυκό ζήτημα, η διαδικασία ενοποίησης της Ανατολικής και της Δυτικής Λιβύης είχε επιταχυνθεί, ενώ τόσο στην Άγκυρα όσο και στη Λιβύη λαμβάνονταν αλλεπάλληλα ουσιαστικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.



ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ Η ΛΙΒΥΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ; ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ Ο ΑΞΟΝΑΣ ΙΣΡΑΗΛ-ΗΑΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ;



Ωστόσο, μεταγενέστερες αναφορές έκαναν λόγο για προέλευση των σκαφών από την Αλβανία, υποστηρίζοντας ότι διένυσαν απόσταση 850 χιλιομέτρων για να πλήξουν το ρωσικό πολεμικό.



Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες ισραηλινές στρατιωτικές επενδύσεις στην Αλβανία καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο.



Παρά τις συζητήσεις γύρω από την Ουκρανία, τη Δυτική Λιβύη και την Αλβανία, το ουσιώδες ερώτημα έγκειται στο ποιο ήταν το πραγματικό σχέδιο πίσω από τις επιθέσεις.



Γιατί, επί παραδείγματι, επελέγη η Λιβύη ως θέατρο της επίθεσης, τη στιγμή που ένα ανάλογο πλήγμα θα μπορούσε να εκτελεστεί οπουδήποτε;



Πώς συνδέεται αυτό με την ολοκλήρωση της Λιβύης και την υπονόμευση των τουρκο-ρωσικών σχέσεων;



Μήπως τον σχεδιασμό είχε αναλάβει η πραγματική δύναμη πίσω από τον πόλεμο, η Αγγλία;



Ή μήπως πίσω από το χτύπημα κρύβεται ο άξονας Ισραήλ-ΗΑΕ-Ελλάδας;



ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ [σ.σ. ‘ΜΑΧΗΣ’] ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΑ ΗΑΕ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ; Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ;



[…] Ο άξονας Ισραήλ-ΗΑΕ διεξάγει ανοιχτό πόλεμο κατά της Τουρκίας στη Λιβύη.



Η επανένωση της χώρας θα θέσει τις δύο αυτές χώρες εκτός παιχνιδιού και εκτός λιβυκού εδάφους.



Αντιθέτως, Τουρκία και Ρωσία θα εδραιώσουν ισχυρούς δεσμούς με τη Λιβύη.



Μήπως, λοιπόν, επιδιώχθηκε η ανατροπή αυτής της ισορροπίας;



Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ανάλογες επιθέσεις θα εκδηλωθούν και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου ενδέχεται να στοχοποιηθούν ρωσικά ή τουρκικά συμφέροντα.



ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙ «Τ/ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ» ΣΤΗ ΣΟΜΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ;



[…]

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ. ΠΟΙΟΣ ΣΑΜΠΟΤΑΡΕΙ ΤΙ;



Σκεφτείτε το εξής: μια τέτοια επίθεση εκδηλώνεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα, ένας ακόμη εταίρος του Ισραήλ, εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά της Ρωσίας, η Τουρκία βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενοποίησης της Λιβύης, ενώ Ρωσία και Αίγυπτος έχουν αναθεωρήσει τη στάση τους υπέρ της λιβυκής ενοποίησης. Κανείς δεν πείθεται ότι πρόκειται για ουκρανικό χτύπημα!



Ας το εξετάσουμε εκ νέου: Στη Μεσόγειο ενισχύσαμε τη θέση μας μέσω της Συρίας.



Το Ισραήλ ενέπλεξε στο παιχνίδι την Ελλάδα και το “Ε/Κ τμήμα” [σ.σ. εννοεί Κυπριακή Δημοκρατία].



Με την ενοποίηση της Λιβύης θα σταθεροποιηθεί μια δεύτερη χώρα στη Μεσόγειο και η Τουρκία θα ισχυροποιήσει περαιτέρω το αποτύπωμά της.



Άλλωστε, η διοίκηση Χάφταρ έχει ήδη επικυρώσει τη Συμφωνία για τις Θαλάσσιες Δικαιοδοσίες.



Τώρα επιχειρούν να τη σαμποτάρουν.



Δεν πρόκειται για απλή υπόθεση και οφείλει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης περίπλοκης ισορροπίας δυνάμεων.



ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΑ ΗΑΕ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ «ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ» ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ. ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ.



[…] Η κεντρική κυβέρνηση του Σουδάν, η οποία συνεργάζεται με την Τουρκία, εδραίωσε τη σταθερότητα στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειάς της, ενώ Άγκυρα και Μόσχα πρόκειται να ιδρύσουν ναυτικές βάσεις στη χώρα.



Τόσο η Σομαλία όσο και το Σουδάν αντέδρασαν έντονα κατά των ΗΑΕ, καταλογίζοντας στις χώρες αυτές [σ.σ. Ισραήλ και ΗΑΕ] την ευθύνη για τον εμφύλιο πόλεμο και προχωρώντας στη διακοπή των διπλωματικών τους σχέσεων. Ανάλογη αντίδραση καταγράφηκε και από την Αλγερία.



[…]

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ! ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ «ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»



Θα εκτιμούσα ότι ο άξονας Ισραήλ-ΗΑΕ-Ελλάδας θα επιχειρούσε να επιβάλει ένα «τετελεσμένο γεγονός» εις βάρος της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.



Πλέον, διευρύνω αυτό το γεωγραφικό πεδίο: ένα παρόμοιο χτύπημα ενδέχεται να εκδηλωθεί στον Περσικό Κόλπο, στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και στα παράλια της Σομαλίας.



Η δεύτερη «αγνώστου ταυτότητας» επίθεση μπορεί να στραφεί κατά τουρκικού πολεμικού πλοίου.



Η Τουρκία συγκαταλέγεται στις πρωτοπόρες δυνάμεις που παράγουν διαρκώς καινοτομίες στον τομέα της πολεμικής φιλοσοφίας και των μεθόδων διεξαγωγής επιχειρήσεων. […] Συνεπώς, είναι απολύτως προετοιμασμένη για τέτοιου είδους επιθέσεις, ενώ οι απαντήσεις που θα δώσει θα υπερβαίνουν τα καθιερωμένα.



ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ» ΜΙΚΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ.



[…] Σε έναν τέτοιο πόλεμο, οι «επιθετικές μικρές χώρες» που σήμερα ωθούν τον πλανήτη στο χάος θα καταβάλουν το βαρύτερο τίμημα και θα βρεθούν αντιμέτωπες με τον «αφανισμό». ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ» ΜΙΚΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ.[…] Σε έναν τέτοιο πόλεμο, οι «επιθετικές μικρές χώρες» που σήμερα ωθούν τον πλανήτη στο χάος θα καταβάλουν το βαρύτερο τίμημα και θα βρεθούν αντιμέτωπες με τον «αφανισμό».



Ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εκτοξεύει ο φιλοκυβερνητικός Τούρκος αρθρογράφος Ιμπραήμ Καραγκιούλ, γνωστός κι ως φερέφωνο του Ερντογάν, επιχειρώντας να εμπλέξει τον τριμερή άξονα στη βύθιση της ρωσικής κορβέτας «Mercury» στο λιμάνι της Βεγγάζης.Με άρθρο του στην ερντογανική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ», ο αρθρογράφος απορρίπτει το σενάριο της ουκρανικής επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι το πλήγμα αποσκοπεί στο να τορπιλίσει την τουρκο-ρωσική προσέγγιση και την ενοποίηση της Λιβύης, ενώ προειδοποιεί με «απροσδόκητες απαντήσεις» και «αφανισμό» σε περίπτωση που το επόμενο χτύπημα στην Ανατολική Μεσόγειο ή την Ερυθρά Θάλασσα στοχοποιήσει τουρκικό πολεμικό πλοίο.