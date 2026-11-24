Με μία καραμπίνα σκότωσε 24χρονο Βούλγαρο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Σάββατο (21/11), ένας 50χρονος κτηνοτρόφος και εργοδότης...



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος υποστήριξε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον 24χρονο και εκείνος του ζητούσε διαρκώς χρήματα για αυτό τον σκότωσε. Οι κτηνοτρόφος ήταν και εργοδότης του Βούλγαρου, ενώ οι δύο άντρες ήταν και κουμπάροι μιας και ο 50χρονος είχε βαπτίσει τα δυο παιδιά του 24χρονου.



Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 23χρονος ανιψιός του 50χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια, μιας και ο 50χρονος του ζήτησε να μεταβεί στο Κάτω Νευροκόπι, όπου είχε αφήσει το βαν του θύματος, και να τον μεταφέρει από εκεί στο Περιθώρι. Το εάν ο 23χρονος γνώριζε τη δολοφονία δεν έχει διευκρινιστεί και αποτελεί αντικείμενο της προανάκρισης.



Τον σκότωσε και τον έθαψε σε χωράφιΤο άγριο φονικό έγινε το Σάββατο (21/11), αφού ο δράστης σκότωσε τον εργαζόμενό του, μετέφερε τη σορό σε αγροτική περιοχή χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του θύματος και την έθαψε.



Αμέσως μετά, οδήγησε το αυτοκίνητο του θύματος και το στάθμευσε στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε από τις Αρχές.



Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης, οι έρευνες των αστυνομικών είχαν επικεντρωθεί στον 50χρονο, καθώς ο 24χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει. Ο νεαρός Βούλγαρος επισκεπτόταν συχνά το Κάτω Νευροκόπι, όπου αναλάμβανε διάφορες μικροεργασίες.



Το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε και έκτοτε δεν υπήρξε επικοινωνία μαζί του. Από την πρώτη στιγμή των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν εστιάσει στον 50χρονο, η ομολογία του οποίου οδήγησε τελικά στον εντοπισμό της σορού.



Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.



Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά περίπτωση, ενώ ο 23χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της συνέργειας.

Με μία καραμπίνα σκότωσε 24χρονο Βούλγαρο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Σάββατο (21/11), ένας 50χρονος κτηνοτρόφος και εργοδότης του από το Περιθώρι Δράμας, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε στους αστυνομικούς το χωράφι όπου είχε θάψει τη σορό.