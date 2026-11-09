Παρ' όλες τις; διαφορές τους... «Αδελφική στάση» Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Ελλάδας στον ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) συζήτησε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της «τουρκικής κοιν...

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) συζήτησε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της «τουρκικής κοινότητας» στη Θράκη από την Ελλάδα, όπως δημοσιεύει η τουρκική εφημερίδα Yeni Şafak.Στη συνεδρίαση της Παγκόσμιας Περιοδικής Εξέτασης, το Αζερμπαϊτζάν, υποστηρίζοντας πλήρως τα δικαιολογημένα αιτήματα της Τουρκίας, κάλεσε την Ελλάδα στη Γενεύη να καταπολεμήσει τη ρητορική μίσους και τις διακρίσεις στο πνεύμα του «Ένα Έθνος, Δύο Κράτη»Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, στη συνεδρίαση του μηχανισμού, εξετάστηκε λεπτομερώς το ιστορικό της Ελλάδας όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων.Τα άρθρα που παρουσίασε η Τουρκία σχετικά με τα σφετερισμένα δικαιώματα των Τούρκων της Θράκης.Η Τουρκία έθεσε τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη στον ΟΗΕ.Μιλώντας στη συνάντηση, αναφέρθηκε στους Τούρκους της Δυτικής Θράκης για την αναγνώριση της τουρκικής εθνοτικής ταυτότητας, παύση της κρατικής παρέμβασης στις θρησκευτικές υποθέσεις και αποδοχή της νομιμότητας των εκλεγμένων μουφτήδων.Η δήλωση ζητούσε επίσης την επαναλειτουργία των κλειστών τουρκικών σχολείων, την ίδρυση δίγλωσσων ελληνοτουρκικών νηπιαγωγείων και την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ από την Ελλάδα.Το Αζερμπαϊτζάν, υποστηρίζοντας ανοιχτά τον δίκαιο αγώνα της Τουρκίας από το βήμα του ΟΗΕ, συνέστησε την εγγύηση των δικαιωμάτων των εθνοτικών και εθνοθρησκευτικών μειονοτήτων στην Ελλάδα στην εκπαίδευση, τη θρησκεία και την πολιτιστική κληρονομιά.Η αντιπροσωπεία του Αζερμπαϊτζάν τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τον πολιτικό και μιντιακό λόγο μίσους, ιδίως αυτόν που στοχεύει την τουρκική κοινότητα.Το πνεύμα του «Ένα Έθνος, Δύο Κράτη» άφησε το στίγμα του στη διπλωματία του ΟΗΕΑυτή η κοινή στάση που υιοθετείται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μεροληπτικών πολιτικών της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν.Αυτό κατέδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμη αυτής της κατανόησης στον τομέα της διεθνούς διπλωματίας.Η κοινή στάση των δύο αδελφών χωρών είχε ευρεία απήχηση στη Γενεύη, καταλήγει το δημοσίευμα.