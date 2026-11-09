Το ψέμα στο στρατό είναι ό,τι τα μελομακάρονα για τα Χριστούγεννα: Οι δέκα «δράκοι» που θα πεις και θα ακούσεις στη θητεία σου...









το ψέμα στο στρατό είναι ό,τι και οι ιστορίες για τα… φαντάσματα στο χωριό σου.Ό,τι το τυρί στα μακαρόνια. Ό,τι τα κορδόνια στα παπούτσια. Ό,τι το μέλι στο λουκούμα. Ό,τι η κανέλα στο ρυζόγαλο κι ό,τι η άχνη ζάχαρη στον κουραμπιέ. Απαραίτητο.Το ψέμα στο στρατό το λένε όλοι, όχι απαραίτητα επειδή είναι ψεύτες, αλλά επειδή έτσι πρέπει.Αυτά είναι τα 10 πιο συνηθισμένα ψέματα που θα ακούσεις (και θα πεις, βεβαίως) στο στρατό:Ο τάδε αξιωματικός έχει φάει στέρηση βαθμού». Ναι ρε φίλε, και παντού υπάρχει ένας τέτοιος. .«Έκανα 10/50 στην πρώτη βολή στο κέντρο και δεν είχα ξαναπιάσει όπλο στα χέρια μου». Εσύ και άλλοι 400 φαντάροι από το κέντρο σου. Ένα τάγμα γεμάτο American Snipers.«Ο μάγειρας είναι σεφ, έχει βγάλει τη LeMonde». Όχι αδερφέ. Βοσκός είναι. Κι επειδή έτρωγε γκοτζίλα πριν παίξει φλογέρα κάτω από το δέντρο, τον έβαλαν μάγειρα.«Δεν έχω βύσμα ρε». Μετά από 48 μέρες άγραφη άδεια. Αρκετά πειστικός.«Κύριε διοικητά δεν έφταιγα εγώ». Μόνο εσύ έφταιγες αδερφέ. Όλοι το ξέρουμε.«Όχι ρε, μόνη της ξέβαψε η παραλλαγή». Είπε, την ίδια στιγμή που έχουν ξεβάψει μέχρι και τα χέρια του από τη χλωρίνη.«Καλά, ε! Δεν έχω σταματήσει να πηδάω τουρίστριες». Κάθε φορά που ένας φαντάρος ξεστομίζει αυτή την παπάτζα, μία Αγγλίδα αποφασίζει να μην έρθει στην Ελλάδα το καλοκαίρι.«Μου έδωσε τιμητική γιατί δεν την πάλευα στην εμπλοκή». Σου έδωσε τιμητική γιατί είσαι κωλόβυσμα του ελέους.«Ο σιτιστής/καψιμιτζής/διαχειριστής υλικού δεν κλέβει». Ανάξιο σχολιασμού. Μόνο ένα υποτιμητικό χαμογελάκι. Χα.«Ήμουν στα Ίμια τότε». Αυτό ακούγεται μόνο από υπαξιωματικούς και αξιωματικούς. Και ακούγεται κατά κόρον. Αν ισχύουν τα λεγόμενα τους, το 98% της δύναμης του ελληνικού στρατού ήταν εκείνο το βράδυ στα Ίμια. Αλήθεια!