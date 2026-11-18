Τη Δυτική Θράκη και τα ελληνικά νησιά βάζει στο στόχαστρο ο Ιμπραχίμ Καραγκιούλ, εξαπολύοντας απειλές κατά της Ελλάδας μέσα από τη Γενί Σ...



“Θα χάσει πολλά σε πολύ σύντομο χρόνο”



Ο Καραγκιούλ χαρακτηρίζει την επίσκεψη Τασούλα “επίδειξη δύναμης” και “πρόκληση για λογαριασμό του Ισραήλ”, πριν περάσει σε ευθείες απειλές:



“Εάν συνεχίσει να κινείται αποκλειστικά με τις προτροπές άλλων και ανοίξει μέτωπο κατά της Τουρκίας σε μια πιθανή σύγκρουση, είναι σαφές ότι θα χάσει πάρα πολλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από τη Δυτική Θράκη μέχρι τα νησιά”.



Στο ίδιο κλίμα, υποστηρίζει ότι ακόμη και η Αλβανία, τα Σκόπια και η Βουλγαρία θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε “οδυνηρούς” γείτονες για την Ελλάδα.

Τη Δυτική Θράκη και τα ελληνικά νησιά βάζει στο στόχαστρο ο Ιμπραχίμ Καραγκιούλ, εξαπολύοντας απειλές κατά της Ελλάδας μέσα από τη Γενί Σαφάκ.Με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στη Σάμο, ο Τούρκος αρθρογράφος κατηγορεί την Αθήνα ότι δρα για λογαριασμό του Ισραήλ και επιστρατεύει τη φράση “ένα πρωί ξαφνικά”.