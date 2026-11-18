















Τα πρώτα σημαντικά σημάδια για την αλλαγή στον τρόπο των συγκρούσεων σε μεγάλες διαδηλώσεις ήρθαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Όχι ότι πριν δεν υπήρχαν. Ίσα- ίσα. Απλά τότε ήταν που η αστυνομία άρχισε να παίρνει σοβαρά υπόψιν της τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι συγκρουσιακές πορείες στο εξωτερικό. Σημείο καμπής ήταν οι μεγάλες διαδηλώσεις για το ασφαλιστικό των οικοδόμων στην αυγή εκείνης της δεκαετίας.Η αστυνομία ήρθε αντιμέτωπη όχι απλά με μια μερίδα διαδηλωτών αλλά σχεδόν με ολόκληρο το σώμα της πορείας που είχε στόχο τη σύγκρουση και τα επεισόδια. Εκείνες οι πορείες έχουν μείνει στην ιστορία και θα τις ακούσετε από παλιούς με αναφορά στο «τότε που οι οικοδόμοι ξήλωναν τα πεζοδρόμια».Εκείνη την εποχή η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας κοίταξε για πρώτη φορά προς το εξωτερικό προκειμένου να λάβει τεχνογνωσία σχετικά με την αντιμετώπιση των αστικών ταραχών.Οι πρώτες ιδέες προήλθαν πριν την επιβολή της δικτατορίας από τις ΗΠΑ. Οι δεύτερες ήρθαν επί επταετίας από τη Χιλή του Πινοσέτ. Εκεί είχε πάει ο Μαρκεζίνης ο οποίος είδε τις ασπίδες των αστυνομικών, του θύμισαν… αρχαίους πολεμιστές και θέλησε να φέρει αυτή την ιδέα και εδώ. Δεν πρόλαβε. «Αν στο πολυτεχνείο είχαμε ανάλογα εξοπλισμένους αστυνομικούς μπορεί να μη χρειαζόταν η επέμβαση των τεθωρακισμένων», θα πει το 1979.Η ιστορία, ωστόσο, άλλαξε με την πτώση της χούντας. Η κυβέρνηση Καραμανλή αποφάσισε την δημιουργία μιας ομάδας που θα αντιμετώπιζε τους ταραξίες. Επικεφαλής τέθηκε ένας παλιός αστυνομικός, ο Ηλίας Ψυχογιός ο οποίος παλαιότερα είχε σταλεί στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει την ανάλογη εκπαίδευση.Αρχικά αγοράστηκαν ασπίδες, δακρυγόνα και αύρες. Αυτά θεωρούνταν αρκετά εκείνη την εποχή. Σύντομα η ομάδα απέκτησε και όνομα. Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης (ΜΑΤ). Οι πρώτοι 100 ΜΑΤατζίδες ήταν λοκατζήδες που είχαν απολυθεί από το στρατό.Η εμφάνισή τους δεν είχε μεγάλες διαφορές από τους υπόλοιπους αστυνομικούς. Το μόνο που διέφερε ήταν οι κινήσεις τους που ήταν αποτέλεσμα ειδικής εκπαίδευσης και βέβαια οι ασπίδες και τα δακρυγόνα.Σταδιακά τα ΜΑΤ είχαν αρχίσει να γίνονται ο φόβος και ο τρόμος των διαδηλωτών οι οποίοι μπορούσαν να συγκρουστούν με τους απλούς αστυνομικούς αλλά όχι και με αυτούς που κρατούσαν τις ασπίδες. Έστω κι αν φόραγαν σκαρπίνια.Έτσι οι διαδηλωτές άρχισαν να αποκτούν πρόσβαση σε πιο… αποτελεσματικά «όπλα».