Τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν τη χώρα τους «Μακεδονία» αφού δεν αποδέχθηκαν και δεν αποκάλεσαν ποτέ τη χώρα τους με την ονομασία «Β...













Σε οικονομικό άρθρο: Στη Γερμανία, η πλειοψηφία νοικιάζει, ενώ στη Μακεδονία το 93% των νοικοκυριών έχει ιδιόκτητο σπίτι.





Προσθέτουμε ότι ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι, υποσχέθηκε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του θα καταργήσει στην πράξη τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα επικρατήσει το όνομα «Μακεδονία» για τη χώρα του.



Για άλλη μια φορά σε δημοσιεύματα βλέπουμε το κρατικό Πρακτορείο Πληροφοριών Μέσων Ενημέρωσης – МИА να ακολουθεί την κυβερνητική γραμμή, τονίζοντας την αποτυχία της Συμφωνίας με την Ελλάδα, αφού σε όλα τα άρθρα του, πολιτικά και οικονομικά, έχει καταργήσει το «Βόρεια Μακεδονία» και να αποκαλεί τη χώρα ως «Μακεδονία»... Προσθέτουμε ότι ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι, υποσχέθηκε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του θα καταργήσει στην πράξη τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα επικρατήσει το όνομα «Μακεδονία» για τη χώρα του.Για άλλη μια φορά σε δημοσιεύματα βλέπουμε το κρατικό Πρακτορείο Πληροφοριών Μέσων Ενημέρωσης – МИА να ακολουθεί την κυβερνητική γραμμή, τονίζοντας την αποτυχία της Συμφωνίας με την Ελλάδα, αφού σε όλα τα άρθρα του, πολιτικά και οικονομικά, έχει καταργήσει το «Βόρεια Μακεδονία» και να αποκαλεί τη χώρα ως «Μακεδονία»... Echedoros.blog





Οι παραβιάσεις των Σκοπίων είναι εκατοντάδες... Και μιλάμε για Κρατικούς φορείς. Όχι για ιδιωτικούς. Οι Σκοπιανοί μαε εμπαίζουν και μας προσβάλουν. Το είχαμε προβλέψει. Τώρα υπάρχει μόνο ένας δρόμος. ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ... Καταγγελία της προδοτικής συμφωνίας και επιβολή κυρώσεων σε πρώτη φάση , γιατί αυτά μόνο δεν φτάνουν... Οτισήποτε άλλο θα είναι σιωπηρή αποδοχή της προδοσίας...

Τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν τη χώρα τους «Μακεδονία» αφού δεν αποδέχθηκαν και δεν αποκάλεσαν ποτέ τη χώρα τους με την ονομασία «Βόρεια Μακεδονία» όπως αναφέρεται στη «Συμφωνία των Πρεσπών» που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2018.Το κρατικό πρακτορείο των Σκοπίων, δειλά – δειλά με την ανάληψη της εξουσίας από το VMRO-DPMNE με επικεφαλής τον Χρίστιαν Μίτσκοσκι τον Ιούνιο του 2024, άρχισε να αποκαλεί τη χώρα ως «Μακεδονία» σβήνοντας ουσιαστικά το «Βόρεια».