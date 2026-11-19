Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου συνεχίζεται σήμερα η δίκη, σε δεύτερο βαθμό, για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έ...



Η υπόθεση εισήχθη σε ακροατήριο τον περασμένο μήνα, με το δικαστήριο να διακόπτει για σήμερα.



Στο εδώλιο κάθονται δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι βρίσκονται έγκλειστοι σε σοφρωνιστικό κατάστημα. Επτά εξ αυτών έχουν καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.



Η δίκη αναμένεται να εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρωτόδικου δικαστηρίου καθώς ο τέως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης, είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.



Συγκεκριμένα, θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο.



Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη επιδείνωσης της θέσης τους.



Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά την ίδια αιματηρή επίθεση.



Σημειώνεται ότι τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η ΕΛ.ΑΣ. και σήμερα, εντός και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου, είναι ιδιαίτερα αυστηρά και ενισχυμένα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότητα της δίκης.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου συνεχίζεται σήμερα η δίκη, σε δεύτερο βαθμό, για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.