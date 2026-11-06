Ο κατώτατος μισθός στην Αλβανία και η σύγκριση με την Ελλάδα – Οι τιμές των προϊόντων και οι διαφορές με το ελληνικό καλάθι

Χαμηλότεροι μισθοί δεν σημαίνουν απαραίτητα και αντίστοιχα χαμηλότερες τιμές στα βασικά τρόφιμα. Αυτό αναδεικνύει η σύγκριση Ελλάδας και ...



Κατώτατος μισθός: 488 ευρώ στην Αλβανία, 772 ευρώ στην Ελλάδα



Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο κατώτατος μισθός στην Αλβανία αυξήθηκε στις 50.000 λεκ μεικτά, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 549 ευρώ. Μετά τις εργατικές ασφαλιστικές εισφορές, οι ενδεικτικές καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται στα 488 ευρώ μηνιαίως, με ισοτιμία 91 λεκ ανά ευρώ.



Στην Ελλάδα, από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 920 ευρώ μεικτά, με ενδεικτικές καθαρές αποδοχές 772 ευρώ για εργαζόμενο άνω των 30 ετών, χωρίς παιδιά και άλλα εισοδήματα.



Η διαφορά φτάνει τα 284 ευρώ καθαρά τον μήνα, με τις ελληνικές μηνιαίες αποδοχές να είναι περίπου 58% υψηλότερες.



Ψωμί, γάλα, αλεύρι και αυγά: Οι τιμές στις δύο χώρες



Σύμφωνα με την INSTAT και τις ενδεικτικές τιμές συγκεκριμένων προϊόντων από την ελληνική αλυσίδα Σκλαβενίτης, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

Ψωμί (1 κιλό): 1,50 ευρώ στην Αλβανία, έναντι 3,20 ευρώ στην Ελλάδα.

Αλεύρι (1 κιλό): 1,26 ευρώ στην Αλβανία, έναντι 0,60 ευρώ στην Ελλάδα.

Γάλα (1 λίτρο): 1,72 ευρώ στην Αλβανία, έναντι 1,62 ευρώ στην Ελλάδα.

Αυγά (6 τεμάχια): 1,62 ευρώ στην Αλβανία, έναντι 1,95 ευρώ στην Ελλάδα.

Συνολικά, το συγκεκριμένο καλάθι κοστίζει περίπου 6,09 ευρώ στην Αλβανία και 7,37 ευρώ στην Ελλάδα, με τη διαφορά να φτάνει στα 1,28 ευρώ.

Πόσο επιβαρύνει το καλάθι τον κατώτατο μισθό



Στην Αλβανία, το καλάθι των 6,09 ευρώ σημαίνει ουσιαστικά πως ένας Αλβανός πολίτης καταναλώνει το 1,25% του καθαρού κατώτατου μηνιαίου μισθού των 488 ευρώ.



Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο καλάθι των 7,37 ευρώ αντιστοιχεί στο 0,95% του καθαρού μηνιαίου μισθού των 772 ευρώ.



Χαμηλότεροι μισθοί δεν σημαίνουν απαραίτητα και αντίστοιχα χαμηλότερες τιμές στα βασικά τρόφιμα. Αυτό αναδεικνύει η σύγκριση Ελλάδας και Αλβανίας, όπου η σημαντική διαφορά στις αποδοχές των εργαζομένων δεν αποτυπώνεται στον ίδιο βαθμό στο κόστος καθημερινών προϊόντων.Το ψωμί, το γάλα, το αλεύρι και τα αυγά αποτελούν τέσσερα βασικά είδη διατροφής. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT) για τον Απρίλιο του 2026 και ενδεικτικές δημοσιευμένες τιμές ελληνικού σούπερ μάρκετ, το κόστος τους παρουσιάζει ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις.