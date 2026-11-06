Πύρρος Στάρας: Ο φημισμένος πυροβολητής της μάχης της Πίνδου με την καταπληκτική ευστοχία στις αντιαεροπορικές βολές..

mixanitouxronou.gr: Καταγόταν από το Πάπιγκο Ζαγορίου. Ο πατέρας του ήταν Σχολάρχης και τον έπαιρνε μαζί του στα χωριά που υπηρετούσε. Έ...













Ο Πύρρος Στάρας, στη μεγάλη αντεπίθεση του ελληνικού στρατού το Νοέμβριο του 1940, χρειάστηκε να ανέβει τον βραχώδη ορεινό όγκο της Γκαμήλας και ανέλαβε εθελουσίως τη διοίκηση του Πυροβολικού ως έφεδρος ανθυπολοχαγός Πεζικού. Με αιφνιδιαστικά πυρά πολυβόλων «έβαλε εύστοχα κατά των πέριξ Κονίτσης εχθρικών τμημάτων, τα οποία αιφνιδιασθέντα υποχωρούσαν εν πανικώ», όπως γράφουν οι στρατιωτικές αναφορές. Ο ορεινός όγκος της Τύμφης είναι επιβλητικός και απόκρημνος.



Η κορυφή Γκαμήλα βρίσκεται συνήθως μέσα στα σύννεφα στα 2.497 μέτρα. Υψώνεται μεταξύ του ποταμού Αώου και του παραποτάμου του Βοϊδομάτη. Εκεί ο Πύρρος Στάρας έστησε το πυροβόλο του και έκανε τους Ιταλούς να τρέχουν. Ο Πύρρος Στάρας υπήρξε φημισμένος πυροβολητής με καταπληκτική ευστοχία και διακρίθηκε στις αντιαεροπορικές βολές. Οι συμπολεμιστές στα δύσβατα ορεινά μονοπάτια της Λάκκας Αώου έβαζαν λευκά μαντήλια στις κάνες των όπλων τους για να τον ειδοποιήσουν και να αποφύγουν τις βολές του. Μετά τον ελληνοιταλικό πόλεμο, έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και διηύθυνε λόχο ανταρτών.



Βραβεύτηκε δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών, τη μία για το βιβλίο του για τα νυχτερινά σχολεία και την άλλη για τη συλλογή λαϊκού υλικού. Έγραψε πολλά βιβλία παιδικού, παιδαγωγικού και διδακτικού περιεχομένου και ήταν ο εμπνευστής του ετησίου πατριδογνωστικού αλφαβηταρίου. Με πληροφορίες από το βιβλίο του Αν/ρχη Πεζικού και εκπαιδευτικού Βασίλειου Αρχιμανδρίτη «Πορεία Γενναίων». ...











mixanitouxronou.gr: Καταγόταν από το Πάπιγκο Ζαγορίου. Ο πατέρας του ήταν Σχολάρχης και τον έπαιρνε μαζί του στα χωριά που υπηρετούσε. Έτσι, ο Πύρρος τελείωσε το Σχολαρχείο. Από μικρή ηλικία ξεχώρισε για την ευφυΐα και την κλίση του προς τα γράμματα.Πήρε το πτυχίο του δασκάλου από το Διδασκαλείο Ιωαννίνων και διορίστηκε δάσκαλος στο χωριό του. Τη θέση αυτή αντάλλαξε αργότερα με την – επίσης εκπαιδευτικό – αδερφή του πηγαίνοντας ο ίδιος στον Αετό Θεσπρωτίας. Υπηρέτησε στο Σταυράκι Ιωαννίνων και στην Ακαδημία Ιωαννίνων. Μετεκπαιδεύτηκε δύο φορές, για ένα χρόνο στη Γεωπονική στα Ιωάννινα και άλλα δύο χρόνια στα Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά από διαγωνισμό έγινε Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων και υπηρέτησε στις Περιφέρειες Γρεβενών και Πρεβέζης για 15 χρόνια. Συνέβαλε στην ανέγερση διδακτηρίων, στον εμπλουτισμό των σχολείων και στην ομαλή λειτουργία τους.Όταν συνταξιοδοτήθηκε, έλαβε τον τίτλο του Επίτιμου Επιθεωρητού Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο Στάρας έριξε με το πυροβόλο του πολλά ιταλικά αεροπλάνα Έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού κι επέδειξε αξιοζήλευτη γενναιότητα και στρατηγική ικανότητα, την οποία αναγνώρισαν οι προϊστάμενοι αξιωματικοί του.